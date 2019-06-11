 Кредиты "Дельта Банка" на 4,9 миллиарда с дисконтом 96% купила фирма Веревского, – СМИ

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на собственные данные, передает БизнесЦензор.

По информации издания, по состоянию на текущий момент протокол по итогам аукциона, состоявшегося 7 июня, между Фондом гарантирования и ООО "ФК "Скай" еще не подписан.

Согласно информации госреестра, конечным бенефициаром компании-покупателя является известный бизнесмен Андрей Веревский, основной собственник и глава агрохолдинга "Кернел".

Как отмечает издание, эта же структура в марте уже побеждала на аукционе Фонда гарантирования (с предложением 906 млн грн), на котором продавались эти же активы "Дельта Банка". Однако соответствующее соглашение было заблокировано судом по требованию третьего лица.

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Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 июня на "голландском" аукционе, который провела компания DebtX, продал пул активов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн. Таким образом, дисконт при продаже пула составил 96,2%.

Большую часть выставляемого на продажу пула составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт), имущественные права по кредитным договорам (7 шт. ), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО "Укрэксимбанк".

В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в Одесской области.

В частности: 39 тыс. кв. м промышленной недвижимости; действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к подъездного железнодорожного пути и морского транспортного порта; 5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложирового комбината. Предполагалось строительство морского зерноперегрузочного комплекса и двустороннего пирса.

Также в обеспечении по кредитам – действующий комбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза. Расположен рядом с железнодорожными путями на 5,34 га промышленных земель.

С учетом обнародованных Фондом гарантирования номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".

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