 Безвизом с ЕС за год воспользовались 2,4 миллиона украинцев

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

9,2 млн граждан Украины пересекли границу по биометрическим паспортам, из них почти 3 млн украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза.

Наибольшее количество наших украинцев – более 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также для украинцев были активными участка границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составил более 350 тыс. и более 245 тыс. человек соответственно. Около 226 тыс. человек пересекли границу со Словакией.

Кроме того, заметим, что почти 1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным, так как таким способом пересекли государственный рубеж лишь около 500 человек.

Всего за второй год безвиза (с 11 июня 2018 года по 11 июня 2019 года) зафиксировано 2,35 млн поездок украинцев-безвизовиков, а это в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11 июня 2017 года по 11 июня 2018 года) – 560 тыс. лиц.

Это свидетельствует о том, что все больше украинцев отдают предпочтение безвизовым поездкам (исключительно по биометрическим паспортам), особенно с точки зрения окончания срока действия виз, что были выданы до 11 июня 2017 года.

Сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов.

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