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 Корпоративные отношения
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Все про:НДС (215) ГФС (1308)

 Возмещение НДС превысило 70 миллиардов с начала года, – ГФС

В течение января-мая 2019 года налогоплательщикам возмещено свыше 70 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы фиксируем положительную динамику возмещения налога на добавленную стоимость. Так, сумма нынешнего возмещения на 28%, или почти на 15,4 млрд грн, превышает соответствующий показатель прошлого года. Среднемесячная сумма возврата плательщикам налога составляет 14 млрд грн. Это на 3 млрд грн больше, чем в прошлом году", – рассказал Власов.

По его словам, заявки на возмещение в среднем выросли до 12,4 млрд грн, то есть более чем на 1,5 млрд грн.

В мае 2019 года плательщикам было возвращено 12,9 млрд грн налога на добавленную стоимость. По сравнению с маем прошлого года этот показатель вырос на 15,2%, или на 1,7 млрд грн.

"Такие результаты ярко подтверждают эффективность тех изменений, которые были осуществлены в системе возмещения этого налога. Система прозрачна и удобна как для бизнеса, так и для ГФС", – подчеркнул Власов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131740
 
 
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Дивно, що явні провали уряду в бюджетному процесі хочуть подавати як якісь успіхи. Хіба можна назвати "УСПІХОМ", що відшкодування ПДВ йде вищими показниками минулого року в УМОВАХ провального виконання доходів бюджету та проведення великої позикової політики. Ось перші числа, що ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ такі "УСПІХИ" - на 10 червня (30% днів місяця) виконання доходів бюджету становить 20 %. Борги зростають, витрати бюджету на державний борг на протязі тільки 5 міс. виросли із 417 млрд грн до більше 480 млрд грн. І це при планових доходах бюджету в 1026 млрд грн. До кінця року ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ за державним боргом вже перевищать 50 % доходів. Пора вже задуматись над фінансовою політикою мінфіну.
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияВозмещение НДС превысило 70 миллиардов с начала года, – ГФС
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