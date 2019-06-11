 Иностранцы продолжили наращивать вложения в украинские ОВГЗ

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ украинских банков сократился на 1,57 млрд грн (0,4%) – до 359,29 млрд грн, в собственности Нацбанка остался без изменений – 337,09 млрд грн, юрлиц уменьшился на 0,09 млрд грн – до 25,67 млрд грн, физлиц – сократился на 0,03 млрд грн, до 9,49 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ сократился на 0,93 млрд грн – до 776,18 млрд грн.

Как сообщалось, на прошлой неделе портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 6 июня увеличился на 0,94 млрд грн – до 43,21 млрд грн.

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