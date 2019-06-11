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 Энергетика, Коммунальные услуги
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 Кабмин опубликовал постановление с новой формулой цен на газ для населения

Кабинет министров опубликовал решение об изменении механизма формирования цены на природный газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) с целью максимально возможного снижения стоимости ресурса.

Соответствующее постановление правительства №485 от 5 июня опубликовано в газете "Урядовый курьер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" при установлении цены продажи газа населению выбирать минимальное значение из четырех предложенных для этой цели.

Первое значение: средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли).

Второе значение: средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.

Третье значение: средняя арифметическая цена продажи "Нафтогазом" газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.

Четвертое значение: цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

Как сообщалось, на заседании 4 июня Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений. Это третье изменение механизма за последние три месяца.

В свою очередь "Нафтогаз" заявлял, что снизил оптовую цену на внутреннем рынке в соответствии с изменениями цены импортного ресурса. По расчетам НАК, в зависимости от региональных тарифов на транспортировку и распределение, конечная розничная цена ресурса для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 тыс. грн за тыс. куб. м до 8,2 тыс. грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131730
 
 
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Давайте Гройсману поставим памятник. А то что зарплата не соответствует тарифам его не смущает.
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Цена в Европе 140 баксов. За руский отранспортированный за 5 000 км газ.
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А в Украине цена 300, и это еще при том что большая часть не покупной а свой газ.
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А зачем тратиться НА памятник Гройсману!?, А не лучше его самого при копать по пояс, А туловище покрасить БРОНЗОЙ?.
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Непонятно главное =Почему не видно бастующих активистов ,патриотов ,национальных дружин ,которые перед выборами бегали за Порошенко по всей Укрпаине , против грабежа народа за коммунальные услуги?
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БизнесЦензорНовостиЭнергетикаКабмин опубликовал постановление с новой формулой цен на газ для населения
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