 Кабмин опубликовал постановление с новой формулой цен на газ для населения

Соответствующее постановление правительства №485 от 5 июня опубликовано в газете "Урядовый курьер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" при установлении цены продажи газа населению выбирать минимальное значение из четырех предложенных для этой цели.

Первое значение: средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли).

Второе значение: средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.

Третье значение: средняя арифметическая цена продажи "Нафтогазом" газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.

Четвертое значение: цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

Как сообщалось, на заседании 4 июня Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений. Это третье изменение механизма за последние три месяца.

В свою очередь "Нафтогаз" заявлял, что снизил оптовую цену на внутреннем рынке в соответствии с изменениями цены импортного ресурса. По расчетам НАК, в зависимости от региональных тарифов на транспортировку и распределение, конечная розничная цена ресурса для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 тыс. грн за тыс. куб. м до 8,2 тыс. грн.

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