 Россия похитила 9 миллиардов кубометров газа с украинского шельфа, – заявление МИД в Гааге

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Такое заявление Зеркаль сделала в Гааге во время выступления на открытой части слушаний в Постоянном третейском суде по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

"Россия, в нарушение статей 2, 56 и 77 Конвенции, разворовывает наши ресурсы в Черном море. Она не дает нам доступа к залежам нефти и газа на нашем же шельфе. Начиная с весны 2014 года, Россия похитила уже более 9 миллиардов кубометров природного газа", - заявила Зеркаль.

"Она пыталась лишить украинские компании лицензий на выработку электроэнергии, которые были надлежащим образом выданы органами власти Украины, и выдала собственные лицензии российским компаниям. Россия даже отобрала у нас ценные современные мобильные буровые установки, которые она передвигает по пространству Черного моря, на которые мы имеем право, чтобы добывать наш природный газ", - подчеркнула Зеркаль.

Как сообщал БизнесЦензор, 4 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае 2018 года России подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины к РФ. По этой причине в августе арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

10 июня в Гааге начались слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства, которые продлятся до 14 июня.