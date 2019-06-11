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 Крупнейший европейский автобусный лоукостер FlixBus начал работу в Украине (обновлено)

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, компания FlixBus, 11 июня объявила о своем выходе на украинский рынок.

В пресс-конференции по случаю объявления начала работы компании в Украине приняли участие министр инфраструктуры Владимир Омелян, управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман и менеджер по развитию FlixBus в Украине Остап Паук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

В 2019 году компанией запланировано осуществление автобусных перевозок в Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Венгрию. Маршруты будут осуществляться из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Хабами соединения маршрутов будут выступать Краков, Будапешт, Берлин и Мюнхен.

Кроме того, компанией объявлено о старте продаж билетов из Киева по 5 направлениям (Кельн, Росток, Карлсруэ, Штутгарт и Вена) по ценам от 5 до 15 евро.

"Сегодня мы приветствуем крупнейшего европейского оператора автобусных перевозок – компанию FlixBus. Эта компания работает по уникальной бизнес-модели, которая предполагает партнерство с местными перевозчиками, а это в свою очередь будет способствовать развитию местного бизнеса и инфраструктуры, построенной вокруг перевозок – заправки, сервисы по обслуживанию автобусов, новые рабочие места", – заявил Владимир Омелян.

Как сообщил гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман, FlixBus также откроет представительство в Украине, передает Интерфакс-Украина.

"Я очень рад, что после нескольких месяцев планирования и подготовки мы, наконец-то, можем объявить наши дальнейшие планы развития в Украине. FlixBus теперь является официально зарегистрированной компанией в Украине и имеет команду в Киеве, платит налоги в местный бюджет", – сказал топ-менеджер.

Представитель компании отметил, что сейчас рейсы осуществляются только из Киева, однако до конца 2019 года планируется запустить рейсы из Харькова, Днепра, Одессы и Львова. Кроме того, FlixBus до конца указанного периода намерен запустить и внутренние рейсы по Украине.

"Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами. Мы смотрим, какие линии будут более активно развиваться. Мы будем спрашивать у нашего партнера, есть ли у него возможность предоставить автобусы, предоставить водителей", – уточнил Леман.

Первые рейсы из Украины FlixBus начала осуществлять в 2017 году. По состоянию на июнь 2019 года компания обеспечивает ежедневное сообщение Украины с Германией, Венгрией, Польшей и Австрией. Маршруты осуществляет автобусный партнер FlixBus – компания "Евроклуб".

FlixBus – германская компания, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Компания работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

Компания сотрудничает с более 250 региональными партнерами-перевозчиками, которые имеют общую систему продажи билетов и общий бренд. Также у компании есть и свои собственные автобусы.

В целом FlixBus обслуживает более 2000 направлений в 29 странах, автобусы компании обеспечивают более 350 тыс. рейсов в день.  В компании работает почти 1000 сотрудников.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131721
 
   
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А они и не будут. Украинцы будут ездить на том, на чем ездили по старым дорогоам, а фликсбус будет иметь с каждой поездки десятки гривен с носа - вот и весь "заход на рынок". Всё, чего касается рука "реформирующей" порошни с немчурой такое гнилое, стоит только ткнуть пальцем и проверить на вшивость.
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а Евроклуб -- это уж очень плохие автобусы? или...
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Ага , це в 2013 році певно ти стояв на мітингу в Луганську з плакатом " Нам нє нужни нахлєбникі із нахлєбнікі із євросоюза " ?
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им не надо. Наши бусьі как возили так и будут возить. На сайте при заказе билета стоит "брендинг буса отличатеся от Фліксбуса. Коопрерция с перевозчиком Евроклуб". Так что подкидьіши. ))) Покупаешь билет через Фліксбус, а едешь с украинцми ))))
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Фликсбус, как и всё к чему прикасается рука русолюбового немецкого капитала, убивает конкуренцию. Как только фликсбус прибрал к рукам автоперевозки в германии и начал экспансию, он почуствовал себя монополистом и начал повышать цены. Теперь о тех временах, когда за 1 евро можно было доехать из Рима в Пизу (сам ездил) мегабусом, можно только вспоминать. Теперь цены - среднедешевые. Куда ни едь - выложи 20 евро, при этом сервис очень разный, а качество салона и сервиса ниже, чем было раньше, например, у польскибуса, которого фликсбус поглотил. Так что пирход фликсбуса - отнюдь не повод для эйфории. Украинцам лучше создать ему достойную конкуренцию, чтобы вынудить понизить цены. От фликсбуса, как и всего немецкого, отдает блевотиной от прокисшего баварского пива смешанного с пуйловой боярой. Еще и в США влезли, гады.
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ну, германские фликсбусы вроде неплохие, но не знаю всей картины - ездил только в Германии и они лучше чем наши.
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Ншаи дороги Львов-КИев нормальная. Например, ужасная дорога КИев-Сумьі, но туда и так никто не ездит, кроме местньіх.
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БизнесЦензорНовостиТранспортКрупнейший европейский автобусный лоукостер FlixBus начал работу в Украине (обновлено)
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