[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.26 29.5
 Транспорт
  85  0
Все про:Укрзализныця (2228) безвизовый режим (183) Евросоюз (1861)

 "Укрзализныця" во время безвиза перевезла 1,6 миллиона пассажиров в Евросоюз

За 2 года действия безвизового режима для Украины компания "Укрзализныця перевезла почти 1,6 млн пассажиров в страны ЕС и обратно.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

"Прямой пассажиропоток в сообщении Украина - ЕС за 2 года действия безвизова составил 980 тыс. пассажиров, обратно - 615 тыс", - сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По словам Кравцова, сейчас наблюдается более чем десятикратный рост количества пассажиров, путешествующих в страны ЕС и обратно железнодорожным транспортом.

"Так, за 2016 год, до безвиза, было перевезено 62 тыс. пассажиров, то за 2018 - 821 тыс. пассажиров. С начала этого года уже перевезено в страны ЕС и обратно 374 тыс. пассажиров ", - отметил он.

"Укрзализныця" напоминает, что в графике движения поездов на 2018/2019 год предусмотрено курсирование 21 пассажирского поезда в страны ЕС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131711
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт"Укрзализныця" во время безвиза перевезла 1,6 миллиона пассажиров в Евросоюз
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вода выборы Донбасс Зеленский КС Мендель Нацполиция Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх