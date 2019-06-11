 "Укрзализныця" во время безвиза перевезла 1,6 миллиона пассажиров в Евросоюз

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

"Прямой пассажиропоток в сообщении Украина - ЕС за 2 года действия безвизова составил 980 тыс. пассажиров, обратно - 615 тыс", - сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По словам Кравцова, сейчас наблюдается более чем десятикратный рост количества пассажиров, путешествующих в страны ЕС и обратно железнодорожным транспортом.

"Так, за 2016 год, до безвиза, было перевезено 62 тыс. пассажиров, то за 2018 - 821 тыс. пассажиров. С начала этого года уже перевезено в страны ЕС и обратно 374 тыс. пассажиров ", - отметил он.

"Укрзализныця" напоминает, что в графике движения поездов на 2018/2019 год предусмотрено курсирование 21 пассажирского поезда в страны ЕС.