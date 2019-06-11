[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.26 29.5
 Энергетика
  66  0
Все про:Дубина (1) НКРЭКУ (652) солнечная энергетика (122)

 Нацкомиссия установила зеленый тариф для солнечной электростанции экс-главы "Нафтогаза" Дубины

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), установила "зеленый" тариф на уровне 15,03 евроцента за 1 кВт-ч для станции ООО "Возобновляемая энергия Запорожья" ("ВЭЗ") мощностью 12,2 МВт (в Запорожье за VIII микрорайоном жилмассива "Южный"), конечными бенефициарами которого являются Руслан Божко и Александр Репкин (возглавляет наблюдательный совет ООО "Токмак Солар Энерджи", построившее СЭС в Запорожской области на 50 МВт).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается на сайте НКРЭКУ, такое решение комиссия приняла на заседании во вторник.

НКРЭКУ также установила тариф для первой очереди станции ООО "Чаплинка-Искра" мощностью 3 МВт (с. Чаплинка Петриковского р-на Днепропетровской обл.). Компания принадлежит "BLAKE INDUSTRIES SERVICES LTD", собственником которой является экс-первый вице-премьер и экс-глава "Нафтогаза" Олег Дубина.

Тариф установлен и для станции ООО "Станция Солар-Сич" мощностью 9,9 МВт (пгт. Михайловка Запорожской обл.). Оно принадлежит компании "SESS SOLAR ENERGY LIMITED", конечным бенефициаром которой является Александр Петров.

Тариф установлен также для станции ООО "Плискив Энерджи" мощностью 7 МВт (с.Плыскив Погребищенского р-на Винницкой обл.). "Плискив Энерджи" принадлежит компании ООО "Агро Стар" (Винницкая обл.), конечными бенефициарами которой являются Лариса и Сергей Сухие.

Получила тариф и станция ООО "Солар Скайлайн" мощностью 1,2 МВт (с.Росоша Липовецкого р-на Винницкой обл.). Компания принадлежит Максиму Олийнику.

Срок действия тарифов – до 1 января 2030 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131708
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаНацкомиссия установила зеленый тариф для солнечной электростанции экс-главы "Нафтогаза" Дубины
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вода выборы Донбасс Зеленский КС Мендель Нацполиция Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх