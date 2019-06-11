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 "Укртрансгаз" закачал в хранилища 500 миллионов кубометров газа для нерезидентов

АО "Укртрансгаз" на начало июня закачал в подземные хранилища газа (ПХГ) 515 млн куб м газа по договорам с 24 компаниями-нерезидентами.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила пресс-служба "УТГ", с начала апреля компания активно предлагает нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад".

Вместе с тем в июне АО "Укртрансгаз" ожидает снижения динамики закачки для сторонних заказчиков в случае установления регулятором тарифов на услуги транспортировки на короткие расстояния.

В настоящее время частные компании имеют право хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты таможенных пошлин при условии дальнейшей транспортировки природного газа за пределы Украины. Тариф на хранение в режиме "таможенного склада" равен обычному тарифу на хранение газа в ПХГ и составляет около 0,6 евро/МВт.

Как сообщалось, до лета 2017 года таможенное оформление природного газа, транспортируемого на территорию Украины для его хранения в ПХГ, можно было проводить только в таможенном режиме "транзит".

После принятия Энергетической таможней Государственной фискальной службы приказа №45 от 1 июня 2017 года "Укртрансгаз" получил разрешение на открытие и эксплуатацию таможенного склада на базе украинских ПХГ. Это позволяет компаниям, в том числе иностранным, хранить газ в течение 1095 дней (три года) без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов при дальнейшей транспортировке природного газа с территории Украины.

В последние годы украинские хранилища объемом 31 млрд куб. м загружены всего на 50%. В связи с этим оператор ГТС Украины предлагает предоставлять услуги хранения иностранным трейдерам, в первую очередь, из соседних стран, где существует дефицит газовых хранилищ – Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Молдова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131699
 
 
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