 Наблюдательный совет сменил руководителя "Центрэнерго"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение набсовет принял 7 июня.

Основанием для прекращения выполнения Коземко полномочий и.о. гендиректора, директора общества и расторжения с ним как с членом дирекции контракта послужило его заявление об увольнение по собственному желанию, поданное 29 мая.

Членом дирекции, директором предприятия, и.о. гендиректора Коземко был с 3 сентября 2015 года. Долей в уставном капитале не владеет.

Согласно биографии на сайте предприятия, Кравец работает на Трипольской ТЭС с 1980 года, а с 2011 года возглавлял Трипольскую ТЭС.

В свою очередь Кравец выбран директором предприятия бессрочно, и.о. гендиректора - до момента назначения гендиректора ПАО в установленном законом порядке. Владеет 0,000541% в уставном капитале.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.