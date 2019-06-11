 Зеленский назначил руководителем управления делами президента бывшего главу команды КВН

Соответствующие указы №360-361 от 11 июня опубликованы на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.
Другим указом №362/2019 Зеленский назначил заместителя главы Госуправления делами Сергея Борзова временным исполняющим обязанности главы ведомства.
Как сообщалось, Сергей Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.
Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.
Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.
При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины - $40-65 тыс.
До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".
Жена чиновника Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющ его сетью кафе "Вкусный Еж" и является совладельцем гостиницы в Судаке.
Отец Ирины Борзовой - Наум Барул - тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова.
все ясно.сплошной жд (железнодорожный) квн
Для хорошей пенсии.
Как сообщалось, Сергей Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД
То есть он назначил кума Порошенко?
"Слуга Народа"
Зе готов хоть негра взять к себе, лишь бы не украинца.
А ничё шо те кто ещё и управлял всей этой кухней - талантливые и умнейшие люди?
Чо ж это деется, то, а?
и чего это в бизнес раздел попало ?