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Все про:ДУСя (37) Зеленский (80) назначение (315)

 Зеленский назначил руководителем управления делами президента бывшего главу команды КВН

Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика, а также его заместителя Евгения Сарнацкого.

Соответствующие указы №360-361 от 11 июня опубликованы на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Другим указом №362/2019 Зеленский назначил заместителя главы Госуправления делами Сергея Борзова временным исполняющим обязанности главы ведомства.

Как сообщалось, Сергей Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.

Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.

Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины - $40-65 тыс. 

 До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Жена чиновника Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющ его сетью кафе "Вкусный Еж" и является совладельцем гостиницы в Судаке.

Отец Ирины Борзовой - Наум Барул - тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131679
 
   
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 Топ комментарии
 
Так что зеленоботы,говорите кумовство Петя разводил?
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Размер "скамейки запасных" невелик. Ожидается назначение уборщиц команды КВН на руководящие должности.

Для хорошей пенсии.
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Наум Барул - тоже известный юмористИсточник: https://biz.censor.net.ua/n3131679
все ясно.сплошной жд (железнодорожный) квн
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Размер "скамейки запасных" невелик. Ожидается назначение уборщиц команды КВН на руководящие должности.

Для хорошей пенсии.
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Посмотрите это. http://youtu.be/EStZSzWugZw О каких переменах речь, о каком окончании воины, когда ********** твари опять лезут в самое сердце Украины. Почему эти пособники рашизма не по нарам сидят?!
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Так что зеленоботы,говорите кумовство Петя разводил?
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Так в статье ж написано, что этого Борзова еще Петя назначал)))

Как сообщалось, Сергей Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД



То есть он назначил кума Порошенко? Зеленский назначил руководителем управления делами президента бывшего главу команды КВН - Цензор.НЕТ 7788
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Давай попытаемся вдохнуть жизнь фтвой мозх.Назначенных Петей глав СБУ,МО двух судей ВСП (сегодня кстати отменил петин указ о их назначении), на Луценко вынести рассмотрение,распустить ВР и т.д , а чудо из своей театральной массовки почему то поднимает в должности. Совпадение?
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Вы предполагаете,что Порошенко подозревал о будущем президенстве Зеленского и таким способом сделал ему реверанс задолго до вступления?
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Московити займають ключові місця . Путлєру не потрібно вводити війська.
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Петя, этого московита еще несколько лет назад назначил твой тезка. Проснись 3,14зда, нас обокрали...
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З такими темпами призначень, Земля Обітована скоро збільшитьс в 40 разів,а" Слава Україні" буде звучати,Слава Обітованній.
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Как-то странно, фамилиё вроде славянское, а родственные ниточки ведут к сынам Израильевым
Зе готов хоть негра взять к себе, лишь бы не украинца.
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Ну у евреев шоуменов поменять свою "завалящую" фамилию на звучную -это уже традиция!!!!!!Например:был Куцик-стал Борзовым!Был дед Кацем,а папа и сын стали Разумковыми!Был папа Фельдман,а сын стал Гетьманом!Интересно какая "девичья" фамилия у дедов Зе?
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не ну щас они вообще уже не парятся насчет маскировки... Мендель эту пресс-секретарем поставили.
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Все профессионалы в Украине оказывается были сконцентрированы в одном месте, в студии 95 квартал, а мы то и не знали всё это время 😂👍
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Кроме дискредитации новых лиц the-команды, коварные порохоботы им еще и в штаны срут после корпоративов! Причем делают это с особым цинизмом, согласно выданной методичке! Такие дела...
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Оказывается не масоны правят миром а квн Хотя судя по фамилиям это одни и те же ребята
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Мастерство заголовка!!))) Так кто назначил на должность КВНщика? Зе или По?
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"Я нє такой как стариє палітікі" продовжував стверджувати пан Зеленський, щедро поливаючи очі своїх виборців "божою росою"
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А вот здесь мы, как выступающие от имени чистого разума, Зелю поддерживаем. Руководство командой КВН - реальный организационный опыт. Плюс умение организовать командную работу. Кто участвовал - тот знает!
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Вчому проблема? Де тут кум,брат,сват? Не порхайте,вибори закінчились.Я б і сам призначав тих кого знаю,або порадили,друзі чи знайомі.Хоча є власні маркери за якими не брав ні при яких умовах.Життя навчило.
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максимка,а ведь обещали как раз с этим "кумовством" боротся, в этом же петруху со всех зомбоканалов обвиняли...?
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А ничё шо все кто играл в командах КВН - имеют высшее образование?
А ничё шо те кто ещё и управлял всей этой кухней - талантливые и умнейшие люди?
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и главное все как один учились управлять государством
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Стадо свидетелей зесекты со временем поредеет,ржать перестанет - тупыми-лживыми обещаниями сыт не будеш.
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НУ ЭТО НЕ ПОДОБСТВО, ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО ИМЕЛ ПРАВО НАЗНАЧАТЬ СВОИХ ДРУЗЕЙ СВИНАРЧУКОВ, И КУМА ЛУЦЕНКА БЕС ОБРАЗОВАНИЯ.
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Вова, не будь поцом, скажи такі усім, що ти пошуткував. За прикол Зеленский- презик, 5 балов.
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Вот жеж этот коварный порошенко, да зебики? Подсунул зеле своего помощника, а зеля и не заметил. И, вместо Ростова отправил его на повышение...

Чо ж это деется, то, а?
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это И.О. , что совсем не есть назначение
и чего это в бизнес раздел попало ?
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БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский назначил руководителем управления делами президента бывшего главу команды КВН
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