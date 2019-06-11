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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:Нафтогаз (1720) Магистральные газопроводы Украины (34) анбандлинг (20)

 Кабмин уточнил условия отделения газотранспортной системы от "Нафтогаза"

Кабинет министров уточнил условия отделения газотранспортной системы (ГТС) от НАК "Нафтогаз Украины" по модели ownership unbundling (OU-модель) и определил, что после включения структуры по управлению оператором ГТС в "Нафтогаз" она в обязательном порядке должна быть выведена не позднее 1 января 2020 года, срока истечения действующего контракта на транзит газа между "Нафтогазом" и ПАО "Газпром".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Это закреплено постановлением правительства от 5 июня №485, которое вносит изменения в постановление Кабмина от 1 июля 2016 года №496 об утверждении плана реструктуризации "Нафтогаза" с целью отделения ГТС.

Таким образом, новый контракт на транзит газа с "Газпромом", как ожидается, заключит уже новая структура, управляющая украинской ГТС.

Постановление правительства 2016 года предусматривает создание ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого находится в госсобственности, а право корпоративного управления имеет Минэнергоугля.

Предполагалось также, что "МГУ" до конца 2019 года будет входить в состав "Нафтогаза" и заниматься организационными вопросами подготовки к последующему выделению ГТС, а после – получит право управления активами ГТС.

Постановление правительства от 5 июня 2019 года предписывает Минэнергоугля, Минэкономиразвития, НКРЭКУ и АМКУ разработать до 20 июня проект акта о временной передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению "МГУ". Этот акт должен предусматривать безусловный возврат полномочий по корпоративному управлению от "Нафтогаза" к Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.

Минэнергоугля и Минэкономиразвития поручено при участии экспертов Секретариата Энергетического сообщества подать на рассмотрение правительства проект акта о независимости структуры, которая будет управлять государственными корпоративными правами в МГУ.

Как сообщалось, в настоящее время филиал АО "Укртрансгаз" – "Оператор ГТС Украины" ("ОГТСУ") - выполняет функции по технической эксплуатации ГТС. В июне планируется отработать формат работы будущего независимого "ОГТСУ". С 1 июля начнется процесс формирования отдельного юрлица - зарегистрированного в январе 2019 года ООО "ОГТСУ", на 100% принадлежащего "Уктрансгазу". Предполагается, что он завершится до конца 2019 года. В ходе этого процесса в общество будут переведены все сотрудники, которые обеспечивают транспортировку природного газа, а также заключен договор о техническом обслуживании (SLA) между "Укртрансгазом" и "ОГТСУ".

С 1 января 2020 года, после окончания транзитного договора с российским "Газпромом", планируется полностью вывести ООО "ОГТСУ" из группы "Нафтогаз" и передать его в управление "МГУ". Таким образом, процесс анбандлинга будет завершен.

Украина, следуя своим обязательствам в рамках договоров об Энергосообществе и ассоциации с ЕС, обязана выполнить требования Третьего Энергопакета, выделив из "Нафтогаза" деятельность по транспортировке газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131676
 
 
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