 В Польше опасаются отъезда 25% украинских рабочих в Германию

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.
После открытия немецкого рынка труда с 2020 года, через четыре года Польша может потерять до 25% украинских трудовых мигрантов.
Эксперты отмечают, что опасаться оттока трудовых мигрантов пока не стоит, так как в Германии еще не утверждена законодательная процедура и есть противоречия относительно окончательной формы ее регулирования. Кроме того, в Польше считают, что масштаб оттока украинских рабочих будет в значительной степени зависеть от состояния экономики Германии.
По оценкам NBP, в Польше ежегодно работают в среднем около 800 000 украинцев. Приток рабочих из Украины в 2013-2017 годах способствовал увеличению темпов роста ВВП страны на 0,3-0,9 процентных пункта ежегодно.
"Наши исследования показывают, что в 2013-2017 годах иммиграция увеличила эффективное предложение рабочей силы примерно на 5%, и это повлияло на рост ВВП с 1,3 процентного пункта до 1,6-2,2 процентных пункта в год. Конечно, дело не в том, что общее предложение рабочей силы увеличилось только благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение безработицы и повышение профессиональной активности поляков. Тем не менее, от 0,3 до 0,9 процентного пункта к росту ВВП в год, обеспечил приток работников из Украины", - отметил Якуб Гровьец, советник департамента экономического анализа NBP.
Ранее сообщалось, что по данным отчета компании по трудоустройству в Польше Personnel Service, 75% украинских заробитчан получают в месяц более 2,5 тыс. злотых ($675 или 19 тыс. грн). Около 45% украинцев получают по 3 тыс. злотых с учетом налогов ($810, или 22,6 тыс. грн.). Лишь около 5% получают 1,5 тыс. злотых (около $315 или порядка 11,6 тыс. грн).
По данным немецкого онлайн-портала StepStone, в 2019 году средняя зарплата специалистов технических и рабочих профессий в Германии составляет 43 тысяч евро.
Напомним, что, по данным Госстата, в апреле средняя номинальная зарплата в Укране составляла 10 237 грн.
і накуя туди їхати? Якщо тут пахати як вони там пашуть, то можно вдома заробити не менше, а то й більше...
так что разница большая, учитывая, что в Польше еда не дороже,
а машина в два/три раза дешевле
Адвокат, який сидить на центрі правової допомоги (так званий державний) піднімає від 20 до 30 у місяць, це якщо взагалі не має платної клієнтури (але що це тоді за адвокат)?
Юристконсульт у Собезі, виконконкомі, Муніціпальній поліції 30 і вище. І це райцент у 700 км від Києва... У якій сраці ви живете???
Без 500 грн., можеш навіть у двері не стукати, помри сам, дешевше буде.
Вчителі? А репетиторство ви не рахуєте за прибуток? ааа, це ж не має відношення, хабарі і лівак то не прибуток??? Брехати слід менше!
Бюджетники, а це хто? (шуткую) точніше чому досі вони існують? У нас 90% бюджетників вже давно мали перестати ними бути. 14? Ви що?? Виконком Мукачівської міської ради, усі ці Собези, муніципальні поліції, там менше ніж за 25ть зарплату не знайдеш!
або неповний робочий день, або якийсь клерк...
Саме цікаве, що лікарі з державних лікарень Ужгорода, Мукачево, з зарплатами у 3700 грн., не бажають йти у приватні клініки. Може підкажете чому? Коли в Україні починають нити як вони мало заробляють, то слід "виключи для початку лицемірство!!!". Це якась національна хвороба, рахувати лише білу мінімалку. І головне, що буде тобі у очі дивитись, розповідати що я 3700 заробляю... ти йому кажеш, а ще 12-15 у конверті. або хабарі (лікарі) яких ти не менше ніж на 1к у місяць береш? Відповідь, а то до чого, то відношення не має...
Відповідаю, за 5-6 ти прибиральницю на постійну роботу на Закарпатті не найдеш!
Продавець? А що це за спеціальність? Скільки років наполегливого навчання, скільки грошей потрібно витратити щоби стати "продавцем"? Раніше 4-х класів школи вистачало, а зараз, навіть рахувати до ста не потрібно, апарат сам видає суму решти...
- Петя протолкнул безвиз
- Польша приняла закон о том что украинцы могут работать по безвизу
И вот тогда масса ломанулась. Причем в большинстве масса не очень образованная, люди после школ и ПТУ, ничего не умеющие особо но готовые работать за еду.
І так, якщо у тебе тижнева зарплата 10 штук євро, то де ти працюєш у Чехії? Такі зарплати є лишень у США, і то в лікарів та юристів.
И вот тут будут проблемы. Та масса низкоквалифицированных зхаробитчан которая выехала в Польшу, экзамен по немецкому ну никак не сдадут. Поэтому если говорить о легальном трудоустройстве, то полякам опасаться нечего - украинцев поедет очень мало.
А в остальном ты прав, работа в Польше - это временный вариант пока нет семьи, т.к. на 2,5 тыс зл. ты не то что семью не прокормишь - квартиру не снимешь. Для местных украинцы - люди второго сорта, полька с украинцем даже какать на одном гектаре не сядет.
Далее, при выходе из ЕС, те заводы которые производили продукцию для Европы, становятся не нужны и просто закрываются. Им при таком раскладе не то что украинцы не нужны - им придется еще и своих поувольнять.
Обычный заробитчанин, работающий по 10 часов в день 6 дней в неделю в Польше, даже А2 никогда не сдаст. Это надо заранее задаться целью, еще в Украине, и изучать язык. Так что если кто и поедет, то это будет новая волна, а не те кто уже в Польше.
А Польша открыла рынок только для 4 стран из-вне ЕС - Беларусь, Украина, Раша, Молдова.
про трон почитайте
По перше, при СРСР хто хотів заробити працював або на крайній півночі, або у "Тюмені" і т.п., так званий довгий рубль, але на пенсію, уся ця "махина" рвалась на південь. Україна, Молдова, Кавказ... Таким чином Україна була таким собі цвинтарем СРСР. Відповідно при розвалі Совку демографія зробила свою справу.
"АвтоЗаз", спеціалісти? А це хто такі? Це ті, що в десятьох виконували трудову функцію одного німця на заводі Мерседес і випускали лайно під назвою ЗАЗ? Важко сказати куди вони поділись... а вони точно були спеціалістами?
Не потрібно перевертати з голови на ноги. Проблем більшості українців це непрофесіоналізм! Наслідком чого є низька зарплата, а не навпаки, як ви намагаєтесь це подати.
майор податкової поліції? А лексус свій він тобі подарував, чи так на ньому і поїхав? У нас такі майори власні багатоповерхівки будують, на продаж... Хотів би бачити хоча б одного такого. щоби в армію майором пішов...
2.в Германии НЕТ 43 тыс,есть если вкалывать 4,3 тыс-оплата жиоья 800,минус страховки 350,минус налог на всё 450,минус налог на *яйца* 33 процента,ну и бензин по 1.60,курево по 150гр,водка,
3.Вот за всё это гастарбайтеры и не платят,а платим мы-добропорядочные бюргеры,а да вам енщё на войну отстёгиваем и кредиты для верховной рады даём...короче-зажрались вы,я вам как немец говорю,30 лет в Германии