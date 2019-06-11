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Все про:Германия (657) Польша (751) трудовая миграция (158) заробитчане (92)

 В Польше опасаются отъезда 25% украинских рабочих в Германию

По данным центробанка Польши, каждый четвертый трудовой мигрант из Украины может отправиться на заработки в Германию после открытия местного рынка, пишет Businessinsider.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

После открытия немецкого рынка труда с 2020 года, через четыре года Польша может потерять до 25% украинских трудовых мигрантов.

Эксперты отмечают, что опасаться оттока трудовых мигрантов пока не стоит, так как в Германии еще не утверждена законодательная процедура и есть противоречия относительно окончательной формы ее регулирования. Кроме того, в Польше считают, что масштаб оттока украинских рабочих будет в значительной степени зависеть от состояния экономики Германии.

По оценкам NBP, в Польше ежегодно работают в среднем около 800 000 украинцев. Приток рабочих из Украины в 2013-2017 годах способствовал увеличению темпов роста ВВП страны на 0,3-0,9 процентных пункта ежегодно.

"Наши исследования показывают, что в 2013-2017 годах иммиграция увеличила эффективное предложение рабочей силы примерно на 5%, и это повлияло на рост ВВП с 1,3 процентного пункта до 1,6-2,2 процентных пункта в год. Конечно, дело не в том, что общее предложение рабочей силы увеличилось только благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение безработицы и повышение профессиональной активности поляков. Тем не менее, от 0,3 до 0,9 процентного пункта к росту ВВП в год, обеспечил приток работников из Украины", - отметил Якуб Гровьец, советник департамента экономического анализа NBP.

Ранее сообщалось, что по данным отчета компании по трудоустройству в Польше Personnel Service, 75% украинских заробитчан получают в месяц более 2,5 тыс. злотых ($675 или 19 тыс. грн). Около 45% украинцев получают по 3 тыс. злотых с учетом налогов ($810, или 22,6 тыс. грн.). Лишь около 5% получают 1,5 тыс. злотых (около $315 или порядка 11,6 тыс. грн).

По данным немецкого онлайн-портала StepStone, в 2019 году средняя зарплата специалистов технических и рабочих профессий в Германии составляет 43 тысяч евро.

Напомним, что, по данным Госстата, в апреле средняя номинальная зарплата в Укране составляла 10 237 грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131673
 
 
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 Топ комментарии
 
РашкаВанька работать не умеет. То они набирают узбеков которые в России по глупости осели
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Как Ахметов подходит к решению этой проблемы у себя на производствах? Да просто. Повышает з/п, но как? Увеличиваются плановые нагрузки, сокращаются рабочие места, обслуживающий персонал. Теперь то что делали раньше 2-3чел, делает один, инвестиции и снабжение ОПД урезаются до мизера, лишь бы не остановилось производство.
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Совет форумчанПравила форума
 
получают в месяц более 2,5 тыс. злотых ($675 или 19 тыс. грн) ???

і накуя туди їхати? Якщо тут пахати як вони там пашуть, то можно вдома заробити не менше, а то й більше...
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Наверно переизбыток рабочих, з п снизили
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К сведению малолетнего укуренного соплежуя - в Украине подавляющее большинство людей работает за 4 - 6 тысяч гривен в месяц. В той же Польше цены на всё либо такие же, либо до 50% выше - а зарплат меньше(за самую неквалифицированную работу) 15000 грн. нет. Те, которые работают так же как в Украине, меньше 1000 евро не зарабатывают - найди отличия
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До відома ідіотів брехливих. Вчора дві години слухав від бізнесмена, що на 15ть у місяць не може вже пів року знайти працівників. За 6 тисяч, навіть прибиральницю знайти неможливо, про що ти мелеш?
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АвтоЗАЗ мне, как слесарю инструментальщику(через центр занятости) предлагал "чистыми" 4000 грн. в месяц - в перспективе . . . когда завод заработает на полную мощность(???!!!) будет 8000 грн. В Виннице на трикотажной фабрике "Гелутекс"(владелец бельгиец) как наладчику станков больше 6000 грн. платить не захотел даже после трех меяцев работы - он убежден. что 6000 для Украины прекрасная зарплата. Швеям платит ещё меньше. Те, которые обещают 15 тысяч не говорят вам о том, что это брутто. На Фуджикуре в той же Виннице озвучивают 7500, но после всех вычетов выходит до 4000 . . . . и так далее . . .
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"Швея" на Закарпатті 15 тис. Усе забито оголошенням, не має робітниць!!
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И почему же требуются? Почему, те же киевлянки работающие за 4 - 6 т. грн. туда не мчать впереди паровоза? Почему винничанки работающие на кабельном заводе Фуджикура(45-й завод) за 3600 - 4000 грн. туда не бегут? Почему с "Володарки" не уходят? Почему ужгородские моют туалеты поза межами Украіни. а не сидят в чистоте и уюте за машинкой на фабрике под окнами своего дома?
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Для вінницьких в нас на заводах вже будуть гуртожитки. Кияни? Я особисто не бачив жодного, який би працював аз 4-6, і навіть за 10... На Флекстроніксі у Мукачево повно інженерного складу саме з киян. Я сумніваюсь що ти жиєш, хоча би на половину того, як жиють "ужгородські"... Ти попитай хто зараз скуповує житло у прикордонних містах Угорщини та Словаччини...
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На 15 на руки не має, а за 4-5, тут можуть у морду дати, як за щось непристойне.
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Уборщицы туалетов(самая низкооплачиваемая работа) здесь зарабатывают 80 крон в час(около 100 грн.). Работают 12 часов. Поверте нА слово - не перетруждаются Находят время даже на поспать пару часов в рабочее время
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Украина 5-6, Польша 19-22 , но это с налогами и жильём,
так что разница большая, учитывая, что в Польше еда не дороже,
а машина в два/три раза дешевле
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Пля... ви працюєте за 5-6? Тут є хтось, хто реально (з конвертом) зараз працює за 5-6 у місяць, 10-12 годин у день, з одним, або взагалі без вихідних (як у Польщі)? Не чув, що такі є, не знаю, а особисто працює за цю суму? Буде цікаво почути ким же ця людина працює і на якій роботі...
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зарплата врача около 6000 грн. работа юристом в моем городе в среднем 5000-6000 грн. гос служащие в основной массе до 5000 грн. единственные кто получает около 15000 - торговые агенты. ну и в армии можно пятнаху получать.
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работа юристом в моем городе в среднем 5000-6000 грн

Адвокат, який сидить на центрі правової допомоги (так званий державний) піднімає від 20 до 30 у місяць, це якщо взагалі не має платної клієнтури (але що це тоді за адвокат)?
Юристконсульт у Собезі, виконконкомі, Муніціпальній поліції 30 і вище. І це райцент у 700 км від Києва... У якій сраці ви живете???
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нука поподробней про то, как юрист в собезе или исполкоме 30 получает. не надо эту дичь мне втирать. это гос служба, и она по всей украине примерно одинаково оплачивается, и специалист собеза больше 5-6 не получает. сайт службы занятости в помощь. по поводу адвокатов. для занятия адвокатской деятельностью еще лицензию получить надо. офис найти. закупить мебель, орг технику. набить клиентуру. это как минимум надо 4-5 штук долларов вложить, год времени на сдачу экзаменов и стажировку и не меньше года пока клиенсткая база наработается. а в течении года еще аренду опллачивать, налоги, жить на что то.
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Наприклад всі бюджетники (медики, вчителі, соцпрацівники наукові працівники і т.д.) до 14 тарифного розряду, отримують мінімальну заробітну плату (4200 грн.) з якої потім ще вираховують податки, таке влаштовує ? І прохання не плутати бюджетників з держслужбовцями, останні в 2016 році зробили собі миттєве покращення і отримують на руки від 9 до 14 тисяч живими грошима.
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Наприклад - за що медики тричі у рік відпочивають за кордном, їздять на дороговартісних машинах, купую.ть квартири, будують хижі? за 4200 грн???
Без 500 грн., можеш навіть у двері не стукати, помри сам, дешевше буде.
Вчителі? А репетиторство ви не рахуєте за прибуток? ааа, це ж не має відношення, хабарі і лівак то не прибуток??? Брехати слід менше!
Бюджетники, а це хто? (шуткую) точніше чому досі вони існують? У нас 90% бюджетників вже давно мали перестати ними бути. 14? Ви що?? Виконком Мукачівської міської ради, усі ці Собези, муніципальні поліції, там менше ніж за 25ть зарплату не знайдеш!
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Эти данные касаются зарплат при наличии рабочей визы и официального трудоустройства. Есть масса нелегалов, которые зарабатывают 30 тыс. и больше в месяц, но!!! Но лишь в течение 2 отрезков по 3 месяца в году и работая по 12-16 и более часов в день. Кого как устраивает. Но разве это жизнь? Это примерно те же деньги, только в промежутках они возвращаются домой в Украину, где еще 2 отрезка по 3 месяца в году работают в такси или заняты в каких-то еще временных проектах. Если для вас это небольшие деньги, то вот вам официальная зарплата врача-хурурга в районной больнице львовской области 3700 грн., которому нужно учится примерно 10 лет, чтобы стать самостоятельным специалистом и потратить кучу денег, чтобы научится делать операции. Поинтересуйтесь, сколько другие получают на простых работах, продавцы, уборщицы и т.д. на западной Украине, в небольших городах, а особенно в селах, где вообще работы нет и людям все равно где и за сколько работать. Это трагедия нашего времени и результат олигархического устройства государства, коррупции и отсуствия справедливости в разрешении споров.
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Лікарі у приватних клініках на Закарпатті зароблять від 1к зелені і до...
Саме цікаве, що лікарі з державних лікарень Ужгорода, Мукачево, з зарплатами у 3700 грн., не бажають йти у приватні клініки. Може підкажете чому? Коли в Україні починають нити як вони мало заробляють, то слід "виключи для початку лицемірство!!!". Це якась національна хвороба, рахувати лише білу мінімалку. І головне, що буде тобі у очі дивитись, розповідати що я 3700 заробляю... ти йому кажеш, а ще 12-15 у конверті. або хабарі (лікарі) яких ти не менше ніж на 1к у місяць береш? Відповідь, а то до чого, то відношення не має...
Відповідаю, за 5-6 ти прибиральницю на постійну роботу на Закарпатті не найдеш!
Продавець? А що це за спеціальність? Скільки років наполегливого навчання, скільки грошей потрібно витратити щоби стати "продавцем"? Раніше 4-х класів школи вистачало, а зараз, навіть рахувати до ста не потрібно, апарат сам видає суму решти...
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объясняю. В Польшу едут в основном неквалифицированные кадры, которые в Украине никому не нужны. Для них и 2,5 тыс.зл. - за счастье.
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Так, але тоді проблема не в тому, що в Україні малі зарплати, а в тому, що вони некваліфіковані???
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да. И проблема что молодежь пьетт пиво, тусуется в генделыках вместо того чтобы получать квалификацию, не при Порошенко возникла. Массовый отток начался по 2 причинам:
- Петя протолкнул безвиз
- Польша приняла закон о том что украинцы могут работать по безвизу
И вот тогда масса ломанулась. Причем в большинстве масса не очень образованная, люди после школ и ПТУ, ничего не умеющие особо но готовые работать за еду.
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Для мене, як мешканця Закарпаття, де масовий відтік почався у 1991 році, а переважна більшість заробітчан у Італії, Португалії, США, а не як не у Польщі, Взагалі дивним є така причина як безвіз... Що їм раніше хибіло, 30 євро віза? В Польше опасаются отъезда 25% украинских рабочих в Германию - Цензор.НЕТ 808
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см. причину №2 - Польша разрешила работать по безвизу. Т.е. тебе не нужны приглашения, не надо тратить кучу времени на визу. Например в 2016 чтобы получить рабочую визу, я занимал очередь на подачу документов за 2 месяца. Потом едешь в визовый центр, там что-то не так в документах - и тебя отправляют переделывать, и опять 2 месяца в очереди. Геморрой еще тот был.
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А кого це раніше цікавило? У нас уся область якось працювала?
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У вас может и да. Но общий поток который я наблюдал ездя автобусами, очень сильно увеличился с безвиза. Я перестал ездить автобусом потому что стали ездить куча заробитчан, причем такие, не очень культурные, скажем так Автобусы превратились в сельские маршрутки. До безвиза рейсов было меньше и автобусы не всегда были заполнены.
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Ваша область приграничная - совсем другие условия для пересички. Реально живущий в Закарпатье это знает(даже 12-ти летний соплежуй).
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Для пересечки чего? Мала прикордонна віза, а далі? Чи по ній можно було доїхати до Італії, США? Плохому танцору...
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Надо добавить - в Украине они же даже на еду не смогут заработать . . .
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Фото 20-ти млн. пенсионеров? Фото 20 млн. работающих? Меньше 3000 грн. в месяц на еду в Украине это уже значит надо отказывать себе в более-менее нормальном питании . . .
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Послушайте, что значит "неквалифицированные"? Если вы умеете баранку крутить или кирпич ложить - вы уже квалифициорваны. На Западе нет разделения, такого как у нас. Вы можете быть рабочим, а можете быть конструктором, зарплата различается не сильно. Просто нужно быть хорошим рабочим или конструктором, а это уже дело другое. Программисты получают чуть больше. Но хороший сварщик - не меньше, хороший плиточник-облицовщик - не меньше.
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ага, кучи "хороших рабочих" из Украины складывают картонные коробки, или куриные тушки на польских фабриках Или собирают клубнику, или работают грузчиками в Кастораме
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Якуб Гровьец минипулирует. Разве в предыдущие годы не было в Польше наших работников? И 800 тыс. это не все учтенные. На мой взгляд, украинские рабочие как раз и обеспечивают рост экономики Польши на 4.2% в год. Это совсем немало, учитывая что в остальных странах, таких как Германия и Франция этот рост не так велик или его нет вообще. Германия просекла фишку и скоро в Украине работников не останется вообще. Ну или владельцы вынуждены будут поднимать эффективность производства и увеличивать зарплату. Но тогда, чтобы переманить работников обратно из Европы в Украину, зарплата должна быть больше, чем в Европе. Они этого еще не поняли. Украина уже испытывает острую нехватку рабочих рук. Невозможно найти продавцов в спортивные магазины. Эпицентр постоянно ищет сотрудников, обещая им до 12000 грн. Но видимо, и на такие деньги желающих мало. Возможно, что Украине для того и дали безвиз, чтобы выманить наше трудоспособное население, которое еще достаточно образованное и квалифицированное. Однако, новая генерация уже не та, что была раньше. Люди советской закалки работают лучше, более дисциплинированы, чем подрастающее поколение (речь о простых специальностях). Молодежь хочет всего и сразу и не готова ждать. Те у кого нет семьи и детей смело едут на заработки в Европу и правильно делают. А оттуда большинство уже не вернется. Самые популярные профессии - строитель, водитель, рабочий по сборке на конвейере. Но, через несколько лет многие из них начнут понимать, что жить в условиях общежития и не иметь нормального горячего питания - не предел мечтаний. Они будут мигрировать либо в более богатые страны, либо возвращаться назад. На ту оплату труда купить жилье одному невозможно. Снять отдельную квартиру - невозможно. Построить семью с местными девушками - невозможно. Ограниченное знание языка - тоже большая проблема. Они никогда не станут своими для местных жителей, как бы близко они не подошли к этому. Поэтому жизнь в эмиграции - вовсе не сахар и имеет смысл только для лучшего будущего их детей. Своя же жизнь будет ими положена на плаху тяжелого переходного периода ассимиляции и существования в чужеродной стране.
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". . . не иметь нормального горячего питания. . . " ?! Учитесь готовить - в каждом общежитии есть кухня. По безвизу и 3-х месячной визе жильё не купить - а под 2-х летнюю визу или карту побуту эпотеку взять запросто. Снять квартиру на одного и в Украине рядовой рабочий не сможет. Семью создать с местными девушками проще, чем с украинками Украиноязычные в общем начинают говорить через пару недель. пАнАЕхАлИ не слышно только в Дубае - там арабы рады всем, кто панаехал и как отдыхать, и работать Если кому-то нравиться ездить по ямам, переплачивать за всё(в процентном отношении) в Украине . . . . это Ваш выбор - Солнце светит всем одинаково.
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Україна така, якою створили її їх батьки і діди. Якщо тобі подобається те, що створили чужі "батьки та діди" то подякуй своїм за результат, а не лий лайно на усіх. Завжди смішили дурники, які задирають носа, бо бачте вони виїхали кудись там. Що ви до того маєте? Розуму виїхати на усе готове потрібно не багато
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Мои родители пахали на "совок" больше 40 лет, я 50 лет потратил на СССР и вільну Украину для того, чтобы в ней я, мои дети и внуки могли комфортно жить - но нас меньшинство . . . Большинству нравится срать(во всех смыслах) себе же под ноги и не давать эфективно работать другим. Это ваш выбор . . . . Теперь мне нравится помогать тем, кто хочет жить комфортно - ездить по ровному асфальту, тратить на еду в месяц 3 - 4-х дневную зарплату, ездить на б/у авто ценой в недельную зарплату(качество 10 - 15-ти летних авто только что пригнанных в Украину видите сами) . . . и так далее. . . .
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Я про це і написав, усе що тут є - це заслуга ваших батьків. Саме це вони набудували за 40 років і ви за 50ть...
І так, якщо у тебе тижнева зарплата 10 штук євро, то де ти працюєш у Чехії? Такі зарплати є лишень у США, і то в лікарів та юристів.
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Украина не руина до сих пор, как раз благодаря тому, что сделано моими дедами, бабушками, родителями, мною. На продукты уходит до 4000 корун на одного, за БМВ Е46 здесь просят 29999 корун - отдают за 20000 - 22000, а Шкод Октавия по 6000 - 8000 . . . . ну оооооочень много. Работаю на автозаводе.
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Україна так як є, завдяки ним. А на заводі ви працюєте, який збудували батьки/діди чехів. Не розповідайте мені скільки і що у вас коштує, це не коректно по відношенню до Закарпатця. Ось там, у Дніпрі та Запаріке можете це розповідати. Особливо скільки у вас коштує нормальне авто, вбиту на "доставці піцерії" або в таксі машину, за 2-3 тисячки євро, собі лишить. До того ж розтаможка це штучна проблема, а не якийсь там економічний результат.
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Anatoly Samsonenko кухня то есть, но после той нагрузки готовить не всегда есть силы и желание. Ипотека - это кабала, это раз, во-вторых, вам нужно заплатить сразу своими деньгами процентов 40-60 от стоимости жилья, если у вас небольшая кредитная история, то скорее - 60. Вы что за 2 года отложите нужную сумму, получая 700 долларов в месяц? Если вы не программист с официальным трудоустройством, то у вас нет шансов купить приличное жилье, особенно работая одному. Вы опираетесь на чьи-то мнения, которые дают однобокую информацию, скрывая существенные затраты или отрицательные факторы, о которых им говорить стыдно, они же все хвастуны, типа крутые, а все, кто остался в Украине - типа лохи.
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я опираюсь не на чье-то мнение, а на подушку(недалето от Пльзеня). Работаю официально - на автозавод не то, что по безвизу - даже по польским визам не берут. Виза D приравнивается к трывалому побыту. Успешная кредитная история за 2 года делается легкО Счет в банке открывается за 10 минут. Смартфон . . . стиралка . . . мебель . . . и вуаля В Украине цены на жилье выше, проценты по ипотеке выше - возможности заработать на первый взнос ниже. Вы ищете отговорки чтобы не жить комфортнее . . . Зачем? Живите в своё удовольствие там, где Вам нравится. Здесь самые плохие дороги как на проспекте Победы в Киеве. Куриное филе 100 корун кг.(если следить за акциями то 80 корун). Лоток 30 куриных яиц 45 корун. Сигареты да!!!! Винстон синий 85 корун. Бензин - та же цена, что и в Украине - но(для сравнения) за зарплату уборщицы 80 корун в час . . . .
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Еще по-поводу горячего питания. Даже местные многие регулярно обедают разведенным в стакане сухим супом, который неминуемо приведет к раку кишечника. Наши, кто поумнее, на бананы и йогурты нажимают.
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После "Германия просекла фишку" - ну... Начнем с того, что Германия открывает рынок ДЛЯ ВСЕХ а не специально для украинцев, как Польша. Для немцев что индус что украинец что нигериец - без разницы, лишь бы сдал экзамен по немецкому языку.
И вот тут будут проблемы. Та масса низкоквалифицированных зхаробитчан которая выехала в Польшу, экзамен по немецкому ну никак не сдадут. Поэтому если говорить о легальном трудоустройстве, то полякам опасаться нечего - украинцев поедет очень мало.
А в остальном ты прав, работа в Польше - это временный вариант пока нет семьи, т.к. на 2,5 тыс зл. ты не то что семью не прокормишь - квартиру не снимешь. Для местных украинцы - люди второго сорта, полька с украинцем даже какать на одном гектаре не сядет.
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Мне кажется, что Польша тоже для всех открыта в Евросоюзе. Только если сами поляки оттуда на заработки уезжают, то желающих из Евросоюза там работать не так много, у себя они больше заработают, но они есть. Будет желание острое, и язык подучат, оно того стоит. Тем более, что для большинства профессий А2 или В1 будет достаточно, это средние знания и год-два усердной работы. Но, зато официальное трудоустройство! Это для многих мечта, а как полуавтомат - вид на жительство, при отсутствии проколов. Думаю и Британия по этому пути вынуждена будет пойти тоже, так как Брексит им уже аукается существенным снижением промпроизводства.
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Британия наоборот, Польша очень напряглась т.к. Британия при выходе из ЕС также автоматически выходит из соглашения о свободном перемещении рабочей силы. Британия уже официально заявила что будет проводить регистрацию граждан ЕС которые там работают.
Далее, при выходе из ЕС, те заводы которые производили продукцию для Европы, становятся не нужны и просто закрываются. Им при таком раскладе не то что украинцы не нужны - им придется еще и своих поувольнять.

Обычный заробитчанин, работающий по 10 часов в день 6 дней в неделю в Польше, даже А2 никогда не сдаст. Это надо заранее задаться целью, еще в Украине, и изучать язык. Так что если кто и поедет, то это будет новая волна, а не те кто уже в Польше.
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"Польша для всех открыта в Евросоюзе" - да, но речь о том, что Германия открывает рынок труда для всех кто не из Евросоюза, т.е. для китайцев, индусов, русских, бразильцев, африканцев, чукчей. А не специально для украинцев, как почему-то многие думают.
А Польша открыла рынок только для 4 стран из-вне ЕС - Беларусь, Украина, Раша, Молдова.
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бгг, война войной а бабло по расписанию, поляки и в рф набирают работниковВ Польше опасаются отъезда 25% украинских рабочих в Германию - Цензор.НЕТ 1109
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РашкаВанька работать не умеет. То они набирают узбеков которые в России по глупости осели
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я таки тебя удивлю но узбеку в рф негде набрать опыт и стаж необходимые для подобного трудоустройства, их банально не пропустит служба безопасности тк практически любое производство имеет то или иное отношение к оборонке, если и не состоит напрямую в ведении МО так выполняет отдельные заказы
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русская падаль генетический враг пшеков
про трон почитайте
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Вот такие "знатоки" ударенные по голове тупым предметом и создают проблемы - и в Украине, и в Польше, и в Германии, и в США. . . . . Открыть что ли курсы по обучению применения тупых предметов - чтобы вас били один раз, но так, чтобы назавжди . . . ?
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Главное то, что Украину не беспокоит потеря миллионов квалифицированных специалистов
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Квалифицированных? Да ладно, за 2,5 тыс.злотых едут работать те кто мало что умеет, квалифицированные и в Украине такие деньги заработают.
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якби в Україні були мільйони кваліфікованих спеціалістів, у нас би була зовсім інша країна. Звісно що виїжджають і такі, але точно не мільйони.
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Как давно было в Украине 52 миллиона население? Вымерли? А куда делись квалифицированные рабочие с "Красного экскаватора" завода им. Патона, , "Мотор Січ", " АвтоЗАЗа", с судостроительных заводов Николаева?
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Дивне питання для людини, яка має мінімум 50 років і мала би пам'ятати СРСР.
По перше, при СРСР хто хотів заробити працював або на крайній півночі, або у "Тюмені" і т.п., так званий довгий рубль, але на пенсію, уся ця "махина" рвалась на південь. Україна, Молдова, Кавказ... Таким чином Україна була таким собі цвинтарем СРСР. Відповідно при розвалі Совку демографія зробила свою справу.
"АвтоЗаз", спеціалісти? А це хто такі? Це ті, що в десятьох виконували трудову функцію одного німця на заводі Мерседес і випускали лайно під назвою ЗАЗ? Важко сказати куди вони поділись... а вони точно були спеціалістами?
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Так ошейники им оденьте и на цепь посадите. В Украине почему то никто не беспокоится что 30% населения выехало за бугор подальше от Петиного покращення.
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Еврика, я нарешті зрозумів чому в нас неможливо по дорогах проїхати ні в містах ні по трасі. Звідки усі ці джипи, елітні машини, і навіть "тесли"... То заробітчанє зраділи обранню Зе і повертаються в Україну. Я грішним ділом вже думав, що то пів України на дороговартісних авто їде на курорти Греції, Хорватії, Італії, а воно ось як... Слава Зе..депілам?
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Как Ахметов подходит к решению этой проблемы у себя на производствах? Да просто. Повышает з/п, но как? Увеличиваются плановые нагрузки, сокращаются рабочие места, обслуживающий персонал. Теперь то что делали раньше 2-3чел, делает один, инвестиции и снабжение ОПД урезаются до мизера, лишь бы не остановилось производство.
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так это во всем мире так. Все правильно.
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Він і буде це робити до певного періоду. Одного дня, йому подзвонять і скажуть, а ніхто не прийшов працювати, не має бажаючих. Він підніме зарплату на 10%, нікого не буде, на 50%, у двічі і лише тоді коли буде нормальна зарплата, люди з'являться. Саме так відбулось на Закарпатті, але там де заводи Ахметова, живуть раби, які готові працювати за копійки. Так що не в Ахметові проблема.
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Польша уже окраина, а Украина . . . Никогда в Польше не будет не то, чтобы немецкой - а даже чешской зарплаты. В Украине даже польской зарплаты не будет никогда - экономически не выгодно для рынка ЕС. Рынку РФ Украина не интересна - там хватает желающих работать за значительно меньшую зарплату. Кому выгодна экономически успешная Украина?
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Пояснюю, для особливо обдарованих. В Україні вже давно у спеціалістів польські зарплати, а у багатьох і "американські", потрібно лишень правду говорити і рахувати усе, а не лишень те, що офіційно. Якби Україна змогла вивести зарплати та економіку з тіні, я би подивився хто ж насправді найбідніша країна Європи. Економічна успішна Україна вигідна українцям, так само як економічна успішні Чехія, Польша, Німеччина вигідна лишень народам цих країн. Що за тупе (перебачте) питання ви взагалі задали?
Не потрібно перевертати з голови на ноги. Проблем більшості українців це непрофесіоналізм! Наслідком чого є низька зарплата, а не навпаки, як ви намагаєтесь це подати.
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А непрофессіоналізм йде від жлобсьтва та бидляцьтва. І тому спеціалісти їдуть - не тому що важко, а тому що забагато жлобсьтва. Це я цитую вже декількох людей що поїхали. Заробляють добре - можуть собі дозволити жити де хочуть.
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непрофесіоналізм йде від тупості. Я не бачив дитину, якій би у школі заважав вчитись "Ахметов", або студента, якому би не дали навмисно отримати освіту, бо він має бути тупим ідіотом, а не спеціалістом... Коли у ваших регіонах буде 30 річна історія заробітчанства, як у Закарпаття, тоді ви знатимете чого варті їх слова, і як усе на справді влаштовано...
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І так, я зараз тут періодично зустрічаюсь "на каву чи до кави" із італійцями, шведами і т.п., які віддають перевагу жити разом із українськими дружинами на Закарпатті...
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где ты в украине видел польские зарплаты у специалистов? 99 % гос служащих получают около 5000. врачи, учителя - 5000-6000, юристы в моем городе в основной массе до 6000. копы получают около 10000. мой знакомый в звании майора налоговой милиции бросил работу и поехал обычным грузчиком в польшу. зарплату уровня польской можно разве что в киеве найти. ну или в армии.
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https://mukachevo-rada.gov.ua/index.php/vidkryte-misto/zarobitniplatypratsivnykivvykonkomu

майор податкової поліції? А лексус свій він тобі подарував, чи так на ньому і поїхав? У нас такі майори власні багатоповерхівки будують, на продаж... Хотів би бачити хоча б одного такого. щоби в армію майором пішов...
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открою маленький секрет, не все люди - корупционеры. и даже более того, процентов 80 тех же налогивиков - обычные люди живущие на обычную зарплату. а это 8000-10000 грн. что как бы в два раза меньше, чем получает грузчик в польше
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1.по Киеву 10 000 может и есть,по фирмам на перекупе да,но простые работяги учителя уборщики -НЕТ.Если взять судью КС и 3 учителей в школе Винницы-то будет 15 тыс.
2.в Германии НЕТ 43 тыс,есть если вкалывать 4,3 тыс-оплата жиоья 800,минус страховки 350,минус налог на всё 450,минус налог на *яйца* 33 процента,ну и бензин по 1.60,курево по 150гр,водка,
3.Вот за всё это гастарбайтеры и не платят,а платим мы-добропорядочные бюргеры,а да вам енщё на войну отстёгиваем и кредиты для верховной рады даём...короче-зажрались вы,я вам как немец говорю,30 лет в Германии
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Неужели не понятно что происходит Польша получает рабочие руки на шару Украина получает бабло и отток активных людей которые могут майдан устроить запад получает польских рабочих всем хорошо.
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БизнесЦензорНовостиМакроэкономикаВ Польше опасаются отъезда 25% украинских рабочих в Германию
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