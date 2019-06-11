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 Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин

Президент США Дональд Трамп в понедельник дважды заявил, что повысит пошлины на товары из КНР на общую сумму в $300 млрд, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Трамп сказал журналистам в Белом доме, что на ту часть импорта из КНР, которая еще не была затронута дополнительными американскими тарифами, могут быть введены пошлины на уровне 25% или "значительно выше", передает агентство Bloomberg.

Ранее в понедельник в ходе интервью с CNBC его спросили, будут ли пошлины введены немедленно, если встреча с китайским лидером не состоится.

"Да, они будут введены", - сказал Трамп телеканалу, выразив при этом уверенность, что им удастся прийти к соглашению с Си Цзиньпином.

"Я считаю, что наши разногласия могут быть очень легко преодолены", - сказал президент США, добавив, что у него "отличные взаимоотношения" с Си Цзиньпином.

На саммите G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня, запланирована встреча Трампа с Си Цзиньпином.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131670
 
 
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