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 Amazon стал самым дорогим мировым брендом вместо Google

Amazon стал самым дорогим мировым брендом, потеснив с первой позиции прошлогоднего лидера Google, показал очередной рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость Amazon, который за последние годы превратился в "бренд-экосистему" и расширился на новые сегменты рынка, выросла за год в полтора раза - до $315 млрд. В 2018 году Amazon был на третьем месте в списке.

Вторую строчку в рэнкинге в этом году вновь заняла Apple ($309,5 млрд), а вот Google опустился на третью позицию ($309 млрд). Далее идут Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba.

Всего в рэнкинге этого года 15 китайских компаний, в 2019 году в него вошли служба вызова такси Didi Chuxing и производитель телефонов Xiaomi.

В рейтинге BrandZ этого года вновь нет российских компаний, в то время как в 2009-2014 годах их было две, а в 2008 году - одна.

Рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 составляется агентством Kantar Millward Brown по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP. При составлении списка учитываются финансовые показатели и отзывы потребителей. Рейтинг самых дорогих брендов мира Brandz Top 100 составляется ежегодно с 2006 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131663
 
 
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