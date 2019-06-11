[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.26 29.5
 Финансы
  223  0
Все про:конвертцентр (6) отмывание денег (145) прокуратура (162)

 Правоохранители ликвидировали конвертационный центр в Киевской области

Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Киевской области сообщает БизнесЦензор.

"Клиентами" конвертационного центра в основном были предприятия из Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой областей. С целью надлежащего функционирования деятельности конвертационного центра дельцами создано 48 фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц", - сообщает прокуратура.

Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.

"Во время проведения 18-ти санкционированных обысков в местах Днепр и Запорожье изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерную технику, банковские карты и огнестрельное оружие", - сообщает прокуратура.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131659
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыПравоохранители ликвидировали конвертационный центр в Киевской области
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вода выборы Донбасс Зеленский КС Мендель Нацполиция Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх