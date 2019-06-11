 Украина получит транш МВФ в этом году после начала работы нового правительства, – Рожкова

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Утвержденная в декабре прошлого года программа сотрудничества Киева с МВФ предусматривала выделение кредитов на общую сумму $3,9 миллиарда до 2020 года, однако Украина получила лишь $1,4 миллиарда из этого объема.

На данный момент программа приостановлена, пока не будет сформировано правительство после досрочных парламентских выборов, которые должны состояться 21 июля.

"Если правительство будет сформировано и оно начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года - мы считаем это оптимистический сценарий", - отметила Рожкова. Она ожидает, что размер транша может составлять примерно $1,3 миллиарда.

Также первая заместитель председателя НБУ обратила внимание на ожидаемые вызовы в экономике и финансовой сфере Украины.

"В конце этого года и в следующем году мы должны выплатить значительные долги. Несомненно, это будет очень напряженный период. Очевидно, что 2019 для нас - сложный. Сотрудничество с МВФ является ключевым для нас и не только из-за одного транша", - отметила Рожкова.

По ее словам, на данный момент международные резервы НБУ превышают $19 миллиардов, а продолжение сотрудничества с МВФ позволит увеличить их до объема более $21 миллиарда.

Министр финансов Оксана Маркарова 10 июня подтвердила информацию о выпуске семилетних облигаций в евро. Как написала она в социальной сети Facebook, украинская делегация начинает встречи с потенциальными инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане.