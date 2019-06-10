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 Украина не "жечь" резервы, чтобы оплатить долги, – Гройсман

Украина добросовестно выполняет свои финансовые обязательства, несмотря на то, что долг – это тяжкое бремя для страны.

Об этом в эфире винницкого телеканала сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"За первое полугодие мы выполнили все обязательства, которые были перед Украиной", – сказал Гройсман.

Он напомнил, что общий объем выплат, которые надо осуществить в этом году – около 417 млрд грн.

"Представьте, что мы могли бы сделать за эти средства! Но кризиса (неплатежей) допустить невозможно. Многие помнят 90-е годы прошлого века. Наш путь – стабильность и выполнение обязательств. Хотя мы выполняем те обязательства, которые не мы на себя брали", – сказал глава правительства.

Он также обратил внимание, что запас прочности в финансовой системе страны есть.

"У нас есть $20 млрд золотовалютных резервов. Ситуация стабильная. Но жечь резервы – это исключено", – подчеркнул Гройсман

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131617
 
 
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