 Госагентство купило спасательные автомобили на базе пикапа Ford по 3,5 миллиона за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят 20 автомобилей САРМ-Л на базе пятиместного полноприводного пикапа Ford Ranger Евро-5 2019 года выпуска с кондиционером и подушками безопасности по 3,47 млн грн за штуку.

Как отмечает издание, такие же пикапы 2017 года выпуска без дополнительного оборудования продают в салонах по 0,77-1,29 млн грн.

Однако в каждой закупленной машине будет ударопрочный и влагозащищенный планшет Panasonic ToughPad FZ-M1 Thermal FU06CT9 с софтом схем легковых автомобилей Weber-Rescue и встроенной тепловизионной камерой Flir. Рыночные цены других сборок таких планшетов без спецсофта и тепловизионной камеры достигают 91 тыс. грн.

Также машины оснастят электролебедкой, сигнально-громкоговорящей установкой, кейсом на крыше, навигатором с видеорегистратором и камерой заднего обзора, радиостанциями, мобильной осветительной установкой, медицинскими носилками, аптечкой, огнетушителями, комплектом для разрушения стекла, сабельной пилой, пневматическими подъемными подушками, топором, бензорезом , инструментом для проникновения, канистрой, фонарем, разжимателем, резаком, бензопилой, противооткатными упорами, механическими стойками, домкратом, лопатами, кувалдой, тросом, знаком аварийной остановки, ограждающими лентами и конусами.

Цена сделки всего на 0,3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 69,6 млн грн.

Столичное "Валидус Спецавто" принадлежит директору Андрею Нагорному из Киева. Ранее он руководил и владел столичным ООО "Спецвен" вместе с киевлянином Евгением Чистюхиным, пока фирму не переписали на нового директора Виталия Пашковского с Житомирщины.

С 2015 года победитель получил подрядов на 174,80 млн грн, из которых этот – самый большой.

Единственным допущенным конкурентом было ООО "Спец-Ком-Сервис" Михаила Городовых и Сергея Калюша с такими же Ford Ranger, причем никто не снижал цену на аукционе.

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ООО "Компания Титал" и ООО "Промышленная компания "Пожмашина" не допустили к торгам, потому что они предоставили письмо-подтверждение от дилера ООО "Аатовин" и ООО "Магр-Авто", а не официального дистрибьютора ООО "Виннер Импортс Украина Лтд" или производителя Ford.

Обе фирмы обжаловали в АМКУ свое отклонение и допуск "Спец-Ком-Сервиса" к аукциону. Админколегия не удовлетворил жалобы, потому что письмо-подтверждение от официального дистрибьютора или производителя базового автомобиля требовалось тендерной документацией, а само требование оспаривать было поздно. Также жалобщики заявили, что "Спец-Ком-Сервис" не указал модель встроенной тепловизионной камеры, однако она была в названии планшета.

Ранее ООО "Пост-01" жаловалось в АМКУ, что требованиям к оборудованию отвечает только один производитель, но впоследствии отозвал жалобу из-за отказа участвовать в закупках.

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