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 Перепись населения через смартфон протестируют уже в этом году, – Кубив

Правительство собирается протестировать технологию переписи населения через гаджеты - смартфоны или планшеты - в декабре 2019 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр экономического развития Степан Кубив, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"В качестве альтернативы бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например, через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер", - отметил Кубив.

По словам Кубива, для тех, кто не захочет или не сможет самостоятельно ввести данные в электронной форме, будут предлагать ответить на вопросы анкеты, которая будет у представителей команды переписи на специальном смартфоне или планшете.

"Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическом количестве жителей и другую информацию без ее персонализации", - сообщил вице-премьер.

По его словам, после анализа эффективности такого способа можно будет провести не только перепись населения в 2020 году, но и перейти к следующему этапу - цифровизации других подобных мероприятий - от электронных опросов по важным вопросам до выборов президента или Верховной Рады через смартфон.

"Главное, что мы уже начали этот процесс", - заключил Кубив.

Как сообщалось, Кабмин назначил плановую перепись населения на 2020 год. По предварительным подсчетам, она обойдется госбюджету в 2 млрд грн. Предыдущий раз она проводилась в 2001 году. По ее результатам было установлено, что в Украине проживает 48,5 млн человек.

Данные о фактической численности населения являются базой для формирования региональных бюджетов, определения размера субвенций, расчета нагрузки на транспортную инфраструктуру, необходимое количество детских садов, школ и медучреждений.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131609
 
 
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