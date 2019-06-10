 Рост цен в мае замедлился до 0,7%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Базовая инфляция в мае замедлилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, в марте – 1,2%. С начала года базовый индекс цен вырос на 2,3%.

В годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте. При эторм базовая инфляция в годовом измерении сохранилась на уровне апреля – 7,4%, по сравнению с 7,6% в марте.

По данным Госстата, на потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%.

Больше всего (на 11,9%) подорожали фрукты. На 1,7-0,7% выросли цены на мясо и мясопродукты, хлеб, сахар, овощи, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 15,3% подешевели яйца, на 2,5-0,2% – сало, молоко, рис, сыры, сметана.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на табачные изделия – на 2%, алкогольные напитки – на 0,6%.

При этом одежда и обувь подешевели на 1,5%, в частности, обувь – на 1,9%, одежда – на 1,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,7% в Госстате объясняют снижением цен на природный газ на 4,2%. Вместе с тем произошло повышение платы за аренду жилья на 0,9%, тарифов на водоснабжение и канализацию – на 0,8%, содержание домов и придомовых – на 0,7%.

Как отмечают в статистическом ведомстве, повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,1%.

Как сообщалось, по данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в апреле ускорилась до 1%, по сравнению с 0,9% в марте и 0,5% в феврале, с начала года цены выросли на 3,4%.

Базовая инфляция в апреле по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,4%, с начала года – 2,1%. По сравнению с апрелем 2018 года рост цен ускорился до 8,8% с 8,6% по итогам предыдущего месяца.

Поквартальный прогноз Нацбанка предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала 2019 года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

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