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 Финансы, Макроэкономика
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Все про:инфляция (245) цены (1056) Госстат (714)

 Рост цен в мае замедлился до 0,7%, – Госстат

Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,7% после роста на 1% в апреле и на 0,9% – в марте, с начала года цены выросли на 4,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Базовая инфляция в мае замедлилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, в марте – 1,2%. С начала года базовый индекс цен вырос на 2,3%.

В годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте. При эторм базовая инфляция в годовом измерении сохранилась на уровне апреля – 7,4%, по сравнению с 7,6% в марте.

По данным Госстата, на потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%.

Больше всего (на 11,9%) подорожали фрукты. На 1,7-0,7% выросли цены на мясо и мясопродукты, хлеб, сахар, овощи, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 15,3% подешевели яйца, на 2,5-0,2% – сало, молоко, рис, сыры, сметана.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на табачные изделия – на 2%, алкогольные напитки – на 0,6%.

При этом одежда и обувь подешевели на 1,5%, в частности, обувь – на 1,9%, одежда – на 1,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,7% в Госстате объясняют снижением цен на природный газ на 4,2%. Вместе с тем произошло повышение платы за аренду жилья на 0,9%, тарифов на водоснабжение и канализацию – на 0,8%, содержание домов и придомовых – на 0,7%.

Как отмечают в статистическом ведомстве, повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,1%.

Как сообщалось, по данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в апреле ускорилась до 1%, по сравнению с 0,9% в марте и 0,5% в феврале, с начала года цены выросли на 3,4%.

Базовая инфляция в апреле по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,4%, с начала года – 2,1%. По сравнению с апрелем 2018 года рост цен ускорился до 8,8% с 8,6% по итогам предыдущего месяца.

Поквартальный прогноз Нацбанка предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала 2019 года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131605
 
 
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Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні зєлі хами, ситі в них хлєбала.(с)


Цены в реале растут не зависимо от курса. Экономика в исполнении шапито с оглядкой на то, как оно было при ненавистном Порохе.

Так что будут хамам и проценты в масле и 4 штуки баксов за воротник. Рост цен в мае замедлился до 0,7%, – Госстат - Цензор.НЕТ 7618 А все эти инфляции, процентные ставки, энергорынки - контрреволюция одна.

Финансовая и экономическая инклюзия по-Украински - охлос не стал больше шарить в экономике, охлос отдал ее таким же тупорылым гопникам, каким является сам.

Если шо, Мендель все объяснит...
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БизнесЦензорНовостиФинансыРост цен в мае замедлился до 0,7%, – Госстат
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