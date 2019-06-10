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 Остров под Киевом за 433 миллиона вернули в госсобственность

Суд принял решение вернуть в собственность государства остров стоимостью 433 млн грн, который расположен на реке Козинка (Обуховский район, Киевская область).

Об этом сообщает прокуратура Киевской области, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, остров площадью 32 гектара в 2008 году передали в частную собственность 16 гражданам для ведения сельского хозяйства. Однако, согласно законодательству остров является объектом водного фонда, поэтому его территория не может передаваться в частную собственность.

Прокуратура подала иск в Обуховский районный суд о признании недействительными акты на право собственности.

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым иск был удовлетворен - земля истребована в пользу государства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131604
 
 
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