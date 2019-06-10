 Власти РФ назвали причиной падения доходов россиян выплаты по кредитам

Об этом первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Первый вице-премьер отметил, что реальные заработные платы россиян демонстрировали рост как в январе-марте 2019 года (+1,3% к первому кварталу предыдущего года), так и в апреле (+1,6%).

Тем не менее, по данным Росстата, реальные доходы населения за первый квартал 2019 года сократились в годовом исчислении на 2,3%.

Одной из причин этого, по словам Силуанова, и было повышение расходов на расчеты по кредитам.

"Это увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением. Это потребительские кредиты. И поскольку объем кредитов растет – потребительских, ипотечных, то и больше расход по уплате процентов и погашение основного тела кредита", – пояснил глава российского Минфина.

По словам Силуанова, вниз показатель реальных доходов населения тянет и сокращение теневого сектора.

"У нас сокращается так называемый теневой сектор – досчет теневого сектора. Это влияет на снижение показателя реальных доходов населения", – считает замглавы российского правительства.

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Как сообщалось, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ видит риски в активном росте потребительского кредитования, так как люди с низкими доходами вынуждены брать кредиты для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.

Напомним, в 2018 году долги россиян перед банками возросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года.

Уровень долговой нагрузки граждан (то есть отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) приблизился к историческому пику 2014 года, заявили в марте 2019 года в ЦБ РФ.

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