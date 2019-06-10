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 "Приватбанк" перечислил в бюджет первый транш дивидендов на 4,5 миллиарда

"Приватбанк" перечислил в госбюджет первый транш дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству в лице Министерства финансов.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, 10 июня банк перечислил в бюджет 4,5 млрд грн дивидендов. Второй транш в размере 7 млрд грн будет перечислен до конца июня.

Согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка годовой отчетности за 2018 год, "Приватбанк" направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год).

Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд грн. Чистые активы "Приватбанка" на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства – 246,5 млрд грн, капитал "Приватбанка" – 31,5 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131591
 
 
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