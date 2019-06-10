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 "Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда на праздники в июне

Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни, когда будет отмечаться праздник Троицы и День Конституции Украины.

В частности, дополнительные поезда отправятся во Львов, Днепр, Сумы и Харьков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

Так, уже можно приобрести билеты на следующие дополнительные поезда:

  • №191/192 Киев - Львов будет курсировать 17 июня. Отправление запланировано в 7:42 и прибытие во Львов в 18:13. В обратном направлении – отправление в 11:54 и прибытие в столицу в 21:47.
  • №237 Киев - Днепр будет отправляться 14, 17, 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56 и прибытие в 20:06.
  • №154/153 Киев - Сумы будет курсировать 14, 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно – отправление в 14:10 и прибытие в Киев в 19:46.
  • №728/727 Киев - Харьков отправится в рейсы 15 и 17 июня. Отправление в 10:38 и прибытие в 15:50. В обратном направлении поезд отправится в 16:56 и прибудет в Киев в 22:17.

Кроме того, поезду №779/780 Сумы - Киев продлен маршрут следования в Винницу и назначены дополнительные рейсы на 14, 17, 28 июня и 1 июля.

Как сообщалось, для пассажиров также доступны билеты на 26 дополнительных летних поезда, курсирующих из крупных городов к самым популярным местам отдыха.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131589
 
 
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