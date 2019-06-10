[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
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 Власть, Регуляторная политика, Энергетика
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Все про:законопроект (654) Зеленский (78) рынок (151) электроэнергия (401)

 Зеленский предложил перенести запуск нового рынка электроэнергии на год

Законопроект президента Владимира Зеленского №10376 относительно изменений в закон "О рынке электрической энергии" предусматривает перенос новой модели на один год – на 1 июля 2020 года.

Об этом сообщил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус в Facebook, передает БизнесЦензор.

"К сожалению, за два года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка в год. А вместе с тем разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки соответствующих изменений", – написал Герус.

Также был внесен законопроект №10375 – об изменениях в закон "Об альтернативных источниках энергии".

"Предлагается восстановить "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт. Обнуление таких тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, является очень несправедливым. Но такой закон, к сожалению, был принят и подписан предыдущим президентом Порошенко. Поэтому сейчас президент Зеленский инициирует, чтобы парламент исправил такую ошибку и восстановил справедливость. "Зеленые" тарифы должны быть прежде всего не для олигархов, а для обычных украинцев, которые будут образовывать средний класс и уменьшать роль энергетических монополий", – добавил Герус.

Оба проекта закона обозначены как неотложные.

Как сообщалось, 7 июня Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила о невозможности выполнить в установленный срок принятое правительством постановление о возложении спецобязательств (PSO) по поставке электроэнергии для населения для запуска нового рынка с 1 июля.

Среди рисков принятого Кабмином документа НКРЭКУ указывает возникновение дополнительной нагрузки на промышленность и бюджет в сумме около 37 млрд грн в год, а также невозможность реализовать положения документа раньше 1 октября.

При этом, по мнению Нацкомиссии, принятые правительством решения угрожают банкротством и ликвидацией поставщиков электроэнергии населению и финансовой стабильности операторов системы передачи и распределения электроэнергии при отсутствии полномочий НКРЭКУ определить порядок компенсации за такие поставки.

Кабинет министров на заседании в среду, 5 июня, принял решение о запуске рынка электроэнергии с 1 июля, возложив публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго".

Напомним, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко направила 3 июня письмо в Кабинет министров, в котором заявила, что применение утвержденного правительством порядка компенсации разницы между ценой э/э для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50%, во избежание коллапса рынка порядок должен быть изменен.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131588
 
 
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что он тормоз реформ.
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что именно правильно? и особенно про домашние СЭС?
продолжаем кормить халявщиков, это если в теме
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Коломойша на феросплавах не хочет платить за электроэнергию!
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а вот это очень близко к теме. саботируют рынок, чтоб потом сказать -- смотрите, мы ж не готовы, ничего не сделали типа не знали когда срок по закону.
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Здасти!!! А ненавистный бабайка Ротердам+ уже не помеха? Единый энергорынок какраз и должен был его отменить.

ЗЕбилы, вы даже не лохи, вы мудаки тупорылые.
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браво, в точку, а я сам стормозил сначала
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ребятки!!ЗЕбилятки!!а почему на год??солидно на пять!!и проблема сама собой отпадёт!!(ЗЕклован ведь только на пятилетку ,,руководить"обещал??призабыли??) Зеленский предложил перенести запуск нового рынка электроэнергии на год - Цензор.НЕТ 952 Зеленский предложил перенести запуск нового рынка электроэнергии на год - Цензор.НЕТ 9537
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БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский предложил перенести запуск нового рынка электроэнергии на год
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