 В США создадут аэрокосмического гиганта стоимостью $120 миллиардов

В результате сделки будет создан конгломерат, деятельность которого будет охватывать и коммерческую авиацию, и оборонные закупки, передает БизнесЦензор со сылкой на Reuters.

Акционерам United Technologies будет принадлежать около 57% объединенного бизнеса, который получит название Raytheon Technologies Corporation. Оставшаяся доля уйдет акционерам Raytheon.

Возглавит объединенную компанию гендиректор United Technologies Грег Хейс.

United Technologies поставляет электронику, средства связи и другое оборудование главным образом коммерческим авиакомпаниям, в то время как Raytheon в основном снабжает правительство США военными самолетами и ракетным оборудованием.

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Как отмечает агентство, несмотря на то, что у United Technologies и Raytheon есть несколько общих клиентов, их бизнесы почти не пересекаются, что может стать аргументом, который компании планируют выдвинуть, когда антимонопольные органы США начнут изучать их слияние.

Рыночная капитализация United Technologies и Raytheon составляет $114 миллиардов и $52 миллиарда соответственно.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2020 года. В течение первых трех лет после завершения сделки вновь созданная компания, как ожидается, вернет акционерам от $18 до $20 млрд капитала. Новый конгломерат также примет около $26 млрд чистого долга.

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