[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.39 29.61
 Технологии, Корпоративные отношения
  903  0
Все про:космос (295) слияние (94) США (2191)

 В США создадут аэрокосмического гиганта стоимостью $120 миллиардов

United Technologies Corp договорилась об объединении своего аэрокосмического бизнеса с подрядчиком Минобороны США Raytheon Co и создании новой компании стоимостью около $121 млрд, что станет крупнейшим слиянием в истории отрасли.

В результате сделки будет создан конгломерат, деятельность которого будет охватывать и коммерческую авиацию, и оборонные закупки, передает БизнесЦензор со сылкой на Reuters.

Акционерам United Technologies будет принадлежать около 57% объединенного бизнеса, который получит название Raytheon Technologies Corporation. Оставшаяся доля уйдет акционерам Raytheon.

Возглавит объединенную компанию гендиректор United Technologies Грег Хейс.

United Technologies поставляет электронику, средства связи и другое оборудование главным образом коммерческим авиакомпаниям, в то время как Raytheon в основном снабжает правительство США военными самолетами и ракетным оборудованием.

Читайте также: Рада провалила закон об отмене запрета на работу частных космических компаний

Как отмечает агентство, несмотря на то, что у United Technologies и Raytheon есть несколько общих клиентов, их бизнесы почти не пересекаются, что может стать аргументом, который компании планируют выдвинуть, когда антимонопольные органы США начнут изучать их слияние.

Рыночная капитализация United Technologies и Raytheon составляет $114 миллиардов и $52 миллиарда соответственно.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2020 года. В течение первых трех лет после завершения сделки вновь созданная компания, как ожидается, вернет акционерам от $18 до $20 млрд капитала. Новый конгломерат также примет около $26 млрд чистого долга.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131583
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологииВ США создадут аэрокосмического гиганта стоимостью $120 миллиардов
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вода выборы Донбасс Зеленский Крым Мендель Молдова обстрел Россия
 
 
 
 
 
 вверх