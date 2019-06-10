 Минэкономразвития аннулировало лицензии трех туристических операторов

Об этом сообщил замминистра экономического развития Михаил Титарчук в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Три туроператора остались без своих лицензий из-за игнорирования утвержденных правительством условий. Что это значит? Что в Украине станет меньше на несколько тысяч обманутых туристов", - написал Титарчук.

Как сообщается, департамент туризма и курортов Министерство экономического развития и торговли Украины провел 13 проверок, три из которых - внеплановые. По их результатам, оказалось, что только четыре туроператора добросовестно выполняют установленные Лицензионные условия.

В случае еще семи операторов условия выполняются частично. Так, компании получили от Департамента предписания об устранении нарушений. В основном они касаются отсутствия у руководителей филиалов необходимого стажа в сфере туризма, не представленных статистических отчетов, отсутствия обновленных данных (гарантии банка, закрытие филиалов, новые договоры страхования) в органе лицензирования.

Однако еще трем операторам - ООО "Сеть агентств "Горячие туры", ЧП "Лаки-Тур", ЧП "Дионис-Прага-Украина" - лицензии аннулированы.

"Хочу в очередной раз подчеркнуть: проверяйте своих операторов до покупки тура! Если обнаружили, что кто-то из операторов нарушает лицензионные условия, обращайтесь в Министерство экономического развития и торговли - вы поможете обезопасить и других туристов", - подчеркнул Титарчук.

Ранее Кабинет министров Украины принял постановление об усилении ответственности туроператоров перед потребителями туристических услуг и обязал их обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии.

Согласно принятому постановлению, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами, а также восстанавливать размер фингарантии в течение одного рабочего дня в случае гарантийных выплат клиентам.

Туроператоры также обязаны размещать на своих сайтах информацию о количестве заключенных с туристами договоров, а также данные о турагентах, с которыми работаеттуроператор, и о наличии у них финобеспечения.

Кроме того, туроператоры обязаны публиковать информацию о задержке рейсов на четыре и более часов, а также информировать об этом орган лицензирования - Минэкономразвития.

Постановление также предусматривает создание туроператором необходимых условий для доступа к своим офисам лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Кроме этого, таких лиц нужно информировать о наличии необходимой для них туристической инфраструктуры в пакете услуг перед продажей продукта.

Закреплены также требования к штату туроператора, в соответствии с которыми не менее 30% сотрудников должны иметь три и более лет стажа работы в сфере туризма или соответствующее высшее образование.

Нарушение любого из этих требований может привести к аннулированию лицензии туроператора.

По данным Минэкономразвития, по состоянию на 1 января 2019 года только 617 из 2,737 тыс. лицензированных туроператоров подтвердили наличие действующего финобеспечения - гарантию банка или другого финансового учреждения.

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