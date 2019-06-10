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 В России обнаружили утечку персональных данных 900 тысяч клиентов банков

Данные около 900 тысяч граждан РФ оказались в открытом доступе из-за утечек из российских банков.

Как пишет Коммерсант, утечки затронули информацию о клиентах российских "Альфа-банка", "ОТП-банка" и "ХКФ-банка", передает БизнесЦензор.

Как выяснило издание, из размещенных в сети данных можно узнать паспортные данные, номера телефонов, место проживания и место работы сотен тысяч людей.

Утечку в "Альфа-банке" обнаружила служба DeviceLock. Большая часть украденных сведений зафиксирована несколько лет назад, но многие из них по-прежнему актуальны.

База, указанная как OTPbank, содержит данные о 800 тыс. человек по всей России, такие как ФИО, телефоны, почтовый адрес, одобренный кредитный лимит, рабочие пометки о том, как прошел контакт с клиентом. Актуальность базы – осень 2013 года. Несколько человек из этого списка подтвердили, что брали кредит в "ОТП-банке", однако в самом банке утечку данных отрицают.

Пресс-служба "Альфа-банка" заявила, что уполномоченные службы кредитной организации проводят проверку достоверности и актуальности опубликованных в интернете персональных данных физических лиц.

Как отмечает издание, теперь обнародованные сведения доступны широкому кругу мошенников, которые могут притвориться службой безопасности банка или воспользоваться паспортными данными жертвы для собственной выгоды.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131572
 
 
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