 Беглый менеджер Коломойского пытается восстановиться на должности главы "Укртранснафты"

Как следует из данных на сайте Окружного админсуда, для этого 6 июня Лазорко подал три иска к Министерству юстиции и пяти работникам государственного регистратора Печерской районной государственной администрации, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

В частности, Лазорко просит признать их действия противоправными, отменить их решения и обязать принять новые.

По информации источников издания, близких к группе НАК "Нафтогаз Украины", именно эти государственные регистраторы Печерской райгосадминистрации – Марина Карташова, Александра Панкова, Лариса Максименко, Олег Иванюха и Виктория Демешко – вносили изменение в регистрационное дело "Укртранснафты" в 2015 году.

Первое заседание по искам Лазорко уже состоялось, копия определения суда в Едином госреестре пока не доступна.

Как сообщалось, на прошлой неделе стало известно, что бывший председатель правления АО "Укртранснафта" в 2009-2015 годах Александр Лазорко вернулся в Украину. Ранее Министерство внутренних дел Украины сняло его с розыска.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по 4 эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с "Приватом").

После объявления в национальный розыск, Лазорко поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности. Эти судебные процессы длятся до сих пор. В декабре 2015 года МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск из открытых источников неизвестно.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы "Приват" - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

19 марта 2015 года набсовет "Укртранснафты" решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват" в Надвирной, Дрогобыче и Кременчуге. В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день.

Сам Игорь Коломойский называл Лазорко эффективным менеджером и предлагал наградить его орденом за работу на должности главы госкомпании.

Также Коломойский не скрывал, что находится в хороших отношениях с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Аваков это подтверждал.

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