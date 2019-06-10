 Черноморский банк торговли и развития проведет ежегодное собрание в Украине

Кабинет министров поддержал эту инициативу в протокольном решении на заседании на минувшей неделе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сопроводительным документа к проекту решения, доля Украины в акционерном капитале ЧБТР составляет 13,5%.

Международный банк развития ЧБТР создан в 1998 году Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной для содействия экономическому развитию стран-членов и региональному сотрудничеству.

ЧБТР предоставляет коммерческие кредиты частным предприятиям для финансирования проектов в сфере альтернативной энергетики, инфраструктуры и транспорта.

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