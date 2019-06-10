 Вступила в силу норма закона о начислении пени за долги по коммуналке

Об этом свидетельствует статья закона "О жилищно-коммунальных услугах", принятого парламентом в ноябре 2017 года, о введении пени за жилищно-коммунальные услуги, передает БизнесЦензор.

"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", – говорится в тексте закона.

Согласно статье 26, размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком. Но он не может быть выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Как сообщалось, ранее Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ выпустило разъяснение, согласно которому "пеня за несвоевременное осуществление платежей за коммунальные услуги может начисляться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг".

Таким образом, несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, не является основанием для автоматического начисления потребителям пени.

Тем потребителям, которые не оплатили коммуналку вовремя по причине не выплаты субсидий, штрафы начислять не будут.

Напомним, с 1 мая вступил в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который предполагает заключения договоров между поставщиками услуг и их потребителями. Поставщики получили право прекращать предоставлять услуги в случае задолженности потребителя, которую он не погасил в течение месяца после предупреждения.

По данным Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле 2019 года сократилась на 7,6% к марту 2019 года и составила 57,7 мрд грн (без учета электроэнергии).

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