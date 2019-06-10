 "Укрэнерго" предупредило о риске неконтролируемого роста цен на рынке электроэнергии

Об этом говорится в письме за подписью руководителя "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука и председателя наблюдательного совета госпредприятия Шевки Аджунера, которое нардеп Сергей Лещенко обнародовал на своей странице в Facebook, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, "Укрэнерго" связывает риск роста цены электроэнергии с высокой концентрации рыночной власти, так как более 75% производства всей электроэнергии приходится на двух участников рынка – ГП "НАЭК "Энергоатом" и группу компаний ДТЭК Рината Ахметова.

Кроме того, в компании в качестве одной из ключевых угроз указан вопрос наращивания задолженности после запуска розничного сегмента нового рынка с 1 января 2019 года. Так, поставщик "последней надежды" ГПВД "Укринтерэнерго" уже накопил 700 млн грн задолженности за 4 месяца работы.

"Укрэнерго" также обеспокоено качеством данных коммерческого учета электроэнергии. Операторы систем распределения (облэнерго) должны осуществлять его на ежедневной основе в соответствии с пунктом 68 ст. 7 закона "О рынке электрической энергии". Однако пока этого не происходит.

"Корректный размер небаланса поставщика может быть рассчитан только через 90 дней, в связи с технологической неготовностью операторов систем распределения. Например, до сих пор происходит корректировка ГП "Энергорынок" данных учета за январь 2019 года. Соответственно есть существенный риск того, что поставщики обанкротятся до того, какбудут получены данные коммерческого учета. На сегодняшний день объем таких некорректно рассчитанных небалансов может составлять 200 млн грн ежедневно", – сообщает "Укрэнерго".

Как сообщалось, 7 июня Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила о невозможности выполнить в установленный срок принятое правительством постановление о возложении спецобязательств (PSO) по поставке электроэнергии для населения для запуска нового рынка с 1 июля.

Среди рисков принятого Кабмином документа НКРЭКУ указывает возникновение дополнительной нагрузки на промышленность и бюджет в сумме около 37 млрд грн в год, а также невозможность реализовать положения документа раньше 1 октября.

При этом, по мнению Нацкомиссии, принятые правительством решения угрожают банкротством и ликвидацией поставщиков электроэнергии населению и финансовой стабильности операторов системы передачи и распределения электроэнергии при отсутствии полномочий НКРЭКУ определить порядок компенсации за такие поставки.

Кабинет министров на заседании в среду, 5 июня, принял решение о запуске рынка электроэнергии с 1 июля, возложив публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго".

Напомним, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко направила 3 июня письмо в Кабинет министров, в котором заявила, что применение утвержденного правительством порядка компенсации разницы между ценой э/э для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50%, во избежание коллапса рынка порядок должен быть изменен.

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