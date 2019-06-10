 Производство транспорта в Украине с начала года сократилось на 25%

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Легковых автомобилей было выпущено 2028 штук (-26%), коммерческих – 21 (-80%), автобусов – 341 (+7%).

В мае на украинских предприятиях было собрано 510 единиц автотранспортных средств. Из этого количества легковых автомобилей – 441, коммерческих авто – 6, автобусов – 63.

Таким образом, по сравнению с майским результатом прошлого года выпуск легковых автомобилей в Украине увеличился на 18%. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе "Еврокар".

Майский объем производства автобусов не изменился. При этом больше всего автобусов, как и годом ранее, выпустил "Черкасский автобус" – 30 штук. На Черниговском автозаводе изготовили 12 автобусов. По 9 автобусов сделали на ЗАЗе и Часовоярском заводе. На "Богдане" отчитались о выпуске 3 автобусов.

Производство коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличилось всего на 1 штуку. В прошлом месяце коммерческие автомобили выпускали "Черкасский автобус" и ЗАЗ – 5 и 1 штука соответственно.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram