 Аэропорт Винницы объявил тендер не реконструкцию аэродрома за 1 миллиард

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 8 июля, а сам аукцион назначен на 13 августа.

Как сообщалось, по денным Госагентства инфраструктурных проектов, в целом на реконструкцию аэропорта Винницы планируется потратить 2,2 млрд грн, из которых в 2019 году – 1,01 млрд на первую очередь проекта.

В первую очередь проекта реконструкции входит: реконструкция покрытия взлетно-посадочной полосы, частичная реконструкция перрона, освещение, радиотехническое и метеорологическое оборудование, кабельная сеть и инженерные сети электроснабжения и связи. Это позволит принимать все типы авиасудов класса "В", "C" и, частично, "D" (Boeing 767-200, 767-300)/

Винницкий аэропорт построен в 1983 году. В августе 1997 года аэропорт был включен в перечень предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

С 1999 по 2008 год аэропорт принимал лишь чартерные рейсы. С 2013 года из аэропорта начала осуществлять регулярные рейсы авиакомпания "Мотор-Сич", с 2014 – авиакомпания Yanair, с 2016 года – авиакомпания МАУ.

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