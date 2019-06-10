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Все про:аукцион (543) кредит (1142) Фонд гарантирования вкладов (803) Дельта Банк (80)

 Фонд гарантирования продал кредиты "Дельта Банка" на 4,9 миллиарда с дисконтом 96%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 июня на "голландском" аукционе, который провела компания DebtX, продал пул активов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн.

Таким образом, дисконт при продаже пула составил 96,2%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Стартовая цена лота изначально составляла 868,8 млн грн, но она снижалась несколько раз после предыдущих неудачных аукционов.

Как сообщалось, запланированные на 16, 24 и 31 мая аукционы по продаже указанного пула активов на DebtXне состоялись.

Большую часть выставляемого на продажу пула составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт), имущественные права по кредитным договорам (7 шт. ), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО "Укрэксимбанк".

В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в Одесской области.

В частности: 39 тыс. кв. м промышленной недвижимости; действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к подъездного железнодорожного пути и морского транспортного порта; 5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложирового комбината. Предполагалось строительство морского зерноперегрузочного комплекса и двустороннего пирса.

Также в обеспечении по кредитам – действующий комбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза. Расположен рядом с железнодорожными путями на 5,34 га промышленных земель.

С учетом обнародованных Фондом гарантирования номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131547
 
 
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Это мой банк "Дельта Банк". В этом банке я имела свой депозит. Но, пришедший к власти Порошенко, специально уничтожил этот банк, и часть моих сбережений.
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БизнесЦензорНовостиФинансыФонд гарантирования продал кредиты "Дельта Банка" на 4,9 миллиарда с дисконтом 96%
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