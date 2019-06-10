 Глава Совета НБУ считает завышенным значение учетной ставки 17,5%

Об этом говорится в сообщении Данилишина в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодняшнее значение учетной ставки 17,5% является завышенным, особенно в условиях, когда влияние монетарных факторов снижается, а в летние месяцы можно ожидать дефляции. В целом прогнозируется тенденция к замедлению темпов инфляции", - написал Данилишин.

По его словам, недостаточно убедительно выглядят утверждения, что внутренний спрос продолжал стремительно расширяться и распространение в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга.

"Все это свидетельствует о том, что пока правление НБУ осуществляет достаточно жесткую монетарную политику и ее смягчение переносится", - добавил Данилишин.

Он также сообщил, что Совет НБУ не принимает участие в установлении учетной ставки, что, расходится с практикой ряда центробанков мира. По оценке главы Совета НБУ, начинать повышать учетную ставку нужно было в июле 2017 года, а не в октябре 2017 года, а начинать снижать можно было осенью 2018 года, а не весной 2019 года.

Правление НБУ 6 июня решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

"Это необходимо для страхования от инфляционных рисков, которые усилились с момента определения предыдущего решения в апреле (о снижении ставки с 18%) и достижения цели 5% в следующем году", - говорится в сообщении НБУ.

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