[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.39 29.61
 Регуляторная политика
  186  0
Все про:Данилишин (55) учетная ставка (89) Совет НБУ (64)

 Глава Совета НБУ считает завышенным значение учетной ставки 17,5%

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает завышенным значение учетной ставки 17,5%.

Об этом говорится в сообщении Данилишина в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодняшнее значение учетной ставки 17,5% является завышенным, особенно в условиях, когда влияние монетарных факторов снижается, а в летние месяцы можно ожидать дефляции. В целом прогнозируется тенденция к замедлению темпов инфляции", - написал Данилишин.

По его словам, недостаточно убедительно выглядят утверждения, что внутренний спрос продолжал стремительно расширяться и распространение в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга.

"Все это свидетельствует о том, что пока правление НБУ осуществляет достаточно жесткую монетарную политику и ее смягчение переносится", - добавил Данилишин.

Он также сообщил, что Совет НБУ не принимает участие в установлении учетной ставки, что, расходится с практикой ряда центробанков мира. По оценке главы Совета НБУ, начинать повышать учетную ставку нужно было в июле 2017 года, а не в октябре 2017 года, а начинать снижать можно было осенью 2018 года, а не весной 2019 года.

Правление НБУ 6 июня решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

"Это необходимо для страхования от инфляционных рисков, которые усилились с момента определения предыдущего решения в апреле (о снижении ставки с 18%) и достижения цели 5% в следующем году", - говорится в сообщении НБУ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131541
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политикаГлава Совета НБУ считает завышенным значение учетной ставки 17,5%
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Администрация_Президента вода выборы Донбасс ДТП Зеленский Молдова обстрел Россия
 
 
 
 
 
 вверх