 YanAir заявила об устранении вызвавших запрет на полеты недостатков в работе

Об этом заявил генеральный директор YanAir Юрий Скиба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На момент написания этого письма все недостатки устранены. Но, на наш взгляд, решение о приостановке сертификата эксплуатанта на начало летнего сезона – слишком строгая мера в отношении содержания и количества указанных недостатков", – подчеркнул Скиба.

Гендиректор добавил, что указанное решение Госавиаслужбы не связано с техническим состоянием самолетов авиакомпании.

По словам главы перевозчика, авиакомпания выполнила все обязательства перед пассажирами, чьи рейсы были отменены из-за приостановки Госавиаслужбой действия сертификата эксплуатанта, путем перевозки их самолетами партнерский компаний на заказ и за счет YanAir.

Как сообщалось, ранее по результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "YanAir Airlines" Государственная авиационная служба Украины приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании с 7 июня.

В реестре воздушных судов Госавиаслужбы Украины зарегистрированы 7 самолетов ООО "ЯнЭир ЛТД": Airbus A320-212, Airbus 321-212, два Boeing 737-300 и три Boeing 737-400. Дата изготовления Airbus флота компании – 1997-1998 годы, тогда как все Boeing старше – от 1988 до 1992 года.

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