 Исполнительная служба выставила на продажу линию электропередач на "Сумское НПО"

Как сообщает OpenMarket, в состав лота также входит 329 опор со вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций ячеек №5 и №6 ОРУ 330 ПС "Сумы-Северная" в Сумской области, передает БизнесЦензор.

Площадь земельных участков под опорами – 13,95 тыс. кв. м.

Стартовая цена лота – 92,77 млн грн, торги запланированы на 8 июля.

На выставленное имущество наложен арест в рамках исполнительного производства №57084810.

Согласно судебному реестру, речь идет о взыскании долгов с ПАО "Сумское МНПО".

Читайте также: Сумское НПО Григоришина закрывает представительство в Москве

Как сообщалось, с 23 апреля решением набсовета и.о. гендиректора предприятия назначен Владимир Лукьяненко, который с октября 2016 года по 9 апреля 2019 года был членом набсовета объединения, а с 10 апреля – первым заместителем гендиректора.

Владимир Лукьяненко, 1937 г. р., в 1973 году стал директором завода, затем – гендиректором НПО. С 1986 по 1989 годы занимал должность министра химического и нефтяного машиностроения СССР, затем вновь вернулся к руководству Сумским НПО. С 2007 по 2014 годы – президент объединения.

Летом 2018 года после ряда митингов работников предприятия в связи с невыплатой зарплаты руководство объединения ввело режим оплачиваемых простоев.

Напомним, в октябре 2018 году нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина еще не выплатила ему и Владимиру Лукьяненко более чем $300 млн по решению арбитража в Великобритании в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".

В октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.

Сумское НПО – один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram