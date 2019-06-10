 "Укрзализныця" сократила маршрут поезда Здолбунов-Холм

Это следует из изменений, внесенных в расписание движения поезда и обнародованных на сайте "Укрзализныци", передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам директора департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александра Красноштана, сохранение курсирования поезда по маршруту Здолбунов-Холм на данный момент невозможно.

"Таможенная служба с польской стороны накладывает штрафы и угрожает арестом подвижного состава. Мы не можем рисковать", - заявил Красноштан.

Красноштан сообщил, что возникшие сложности связаны с тем, что польская сторона стала требовать, чтобы "Укрзализныця" платила налог на топливо, которым заправлен украинский дизель-поезд, если его объем превышает 200 литров.

"По польскому законодательству, если объем топлива в баке превышает 200 литров, все что выше должно облагаться налогом", - отмечает Красноштан.

"Укрзализныця" же в свою очередь не согласна с нововведениями и отказывается платить дополнительные налоги.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram