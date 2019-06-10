 Минрегион распространит законопроект о реконструкции и сносе "хрущевок" на многоэтажки

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Сегодня согласно действующему закону о реконструкции устаревший жилой фонд – это дома только до 5 этажей, которые по своему техническому состоянию не соответствуют нормативам безопасности и комфорта проживания. Предельный срок их эксплуатации истек, а конструкции износились не менее 60%. Однако в действительности в Украине есть жилье и другой этажности, которое также нуждается в реконструкции", – пояснил Парцхаладзе.

"Поэтому мы расширяем перечень объектов, которые могут реконструироваться и в новом законопроекте прописываем, что реконструкции подлежат дома различной этажности и другие объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, техническое состояние которых уже не соответствует нормативному", – добавил замминистра.

Парцхаладзе отметил, что сегодня в Украине около 1 млрд кв. м жилого фонда, почти 70-80% из которого – устаревшее жилье. По оценкам экспертов, около 75 млн кв. м жилья в Украине является аварийным и непригодным для проживания. Поэтому введение механизма реновации устаревшего жилья является актуальным.

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Как отмечают Минрегионе, новый законопроект разрабатывается совместно с Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов "Гипроград" имени Ю.Билоконя. Его цель решить максимальное количество проблемных вопросов, чтобы начать процесс реконструкции кварталов устаревшего жилья на практике.

В частности, проект документа учитывает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только пятиэтажек, определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, расширяет перечень возможных источников финансирования проектов и определяет алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе.

Законопроект также призван усовершенствовать процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья, предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции, максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение, и другие вопросы.

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