[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.39 29.61
 Транспорт
  1285  2
Все про:Киев (1969) пробки (6) рейтинг (519)

 Киев вошел в ТОП-15 городов в мире по пробкам на дорогах

Киев оказался на 13 месте в рейтинге городов мира, где жители больше всего времени тратят в пробках.

Об этом говорится в исследовании Traffic Index от поставщика устройств GPS-навигации, передает БизнесЦензор.

По подсчетам составителей рейтинга, в 2018 году показатель для столицы Украины вырос на 2%. Таким образом, жители Киева тратили в пробках на 46% времени больше, чем занимало бы преодоление того же растояния по свободной дороге.

Самыми загруженными стали дороги Мумбаи (Индия) и Боготы (Колумбия), где время в дороге занимало соответственно на 65% и 63% больше, чем без пробок.

Индекс трафика TomTom предоставляет данные об уровнях загруженности в 403 городах в 56 странах на 6 континентах.

Статистика индекса TomTom Traffic рассчитывается на основе анонимных данных GPS, собранных с помощью навигационных устройств, встроенных в приборную панель и смартфонов.

Киев вошел в ТОП-15 городов в мире по пробкам на дорогах 01

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131529
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЕСЛИ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ ПОУБИВАТЬ, ТО ПРОБОК БУДЕТ МЕНЬШЕ !)
 показать весь комментарий
 
Так мер Клічко сам по собі ПРОБКА в розвитку Людини
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспортКиев вошел в ТОП-15 городов в мире по пробкам на дорогах
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Администрация_Президента вода выборы Донбасс ДТП Зеленский Молдова обстрел Россия
 
 
 
 
 
 вверх