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 Банки продолжили снижать ставки по депозитам в евро и долларе

По итогам прошедшей недели снизились средние депозитные ставки по сбережениям в иностранной валюте, тогда как некоторые гривневые вклады повысили доходность.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net,передает БизнесЦензор.

Так, средние ставки по депозитам в гривне выросли для вкладов на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,07 п.п. – до 14,07% годовых. Также повысились ставки для депозитов на период от 1 до 3 месяцев – на 0,05 п.п., до 12,04% годовых.

Вклады в национальной валюте на период до месяца не изменили стоимость и по-прежнему предлагают 10,5% годовых. Ставки по бессрочным сбережениям остались на уровне 8,24% годовых, по депозитам на срок от полугода до года – 14,68% годовых. В то же время вклады на срок свыше года подешевели на 0,14 п.п. – до 13,97% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах больше всего снизились для вкладов на период от 6 до 12 месяцев – на 0,06 п.п., до 2,94% годовых. Бессрочные сбережения упали в цене на 0,05 п.п. и предлагают 0,64% годовых. Синхронно подешевели депозиты на сроки от 3 месяцев до полугода и свыше года (на 0,04 п.п. до 2,34% и до 3,03% годовых соответственно).

При этом не изменились средние ставки для вкладов в долларах США на периоды до месяца (1,33%) и до 3 месяцев (1,21%).

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Средние ставки по бессрочным депозитам в евро потеряли в цене 0,01 п.п. – до 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца, как и ранее, предоставляют доходность в 0,97% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., опустились средние ставки по депозитам на периоды до 3 месяцев (1,19%) и до 6 месяцев (1,61%).

Кроме того, на 0,05 п.п. подешевели вклады в европейской валюте сроком от 6 месяцев до 12 (2,07%) и свыше 12 месяцев (2,29%).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131527
 
 
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