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 Пунктуальность иностранных авиакомпаний в мае упала до 82,8%. ИНФОГРАФИКА

Пунктуальность иностранных авиакомпаний в мае 2019 года снизилась до 82,8% (с 85,4% в апреле этого года). Общее количество выполненных рейсов составило 3,198 тыс.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры Украины, передает БизнесЦензор.

В мае рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Qatar Airlines, Czech Airlines, Alitalia, Vueling, Aegean Airlines, Iraqi Airlines и Bulgaria Air, выполнившие от трех до 62 рейсов за месяц.

Среди "бюджетников" в мае наилучшие показатели по пунктуальности у Pegasus Airlines - 92,2% при 116 рейсах. На втором месте - ирландская Ryanair с пунктуальностью в 86,8% при 272 рейсах. У венгерской Wizz Air этот показатель составил 84% при 582 рейсах - третье место среди лоукостеров.

Пунктуальность иностранных авиакомпаний в мае упала до 82,8% 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131526
 
 
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БизнесЦензорНовостиТранспортПунктуальность иностранных авиакомпаний в мае упала до 82,8%. ИНФОГРАФИКА
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