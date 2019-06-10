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 В России повысят тарифы на газ для населения

Регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности и населения в России с 1 июля повысятся на 1,4%.

Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы РФ от 13 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В 2018 году цены на газ в России повышались на 3,4%, с 2020 года предусмотрен рост на 3%. Однако в индексации цен 2019 года учитывается повышение НДС с января 2019 года с 18% до 20%.

"Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо - через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно – через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020-2024 годах рост указанных цен не превысит 3%", – комментировало Минэкономразвития РФ решение об уровне индексации цен в 2019 году в своем макропрогнозе.

Действующие тарифы на газ в РФ для населения составляют 4,5-6,5 руб. за кубометр, в зависимости от региона.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131523
 
 
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