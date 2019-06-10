 Власти России предупредили об обвале цен на нефть без продления сделки с ОПЕК

Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Пакт действует в течение первой половины года и призван побороть излишки на мировом рынке нефти.

Как сообщалось, в конце мая Силуанов заявлял, что сделка с ОПЕК о сокращении добычи нефти приводит к росту добычи сланцевой нефти в США и захвату страной дополнительных рынков.

Ранее на усиление позиции США на энергетическом рынке как следствие сделки ОПЕК+ указывал глава "Роснефти" Игорь Сечин. В письме президенту России Владимиру Путину он предупредил, что доля российской нефти на мировом рынке падает, а конечные потребители переходят на другие сорта нефти, а также перестраивают логистические цепочки, что может сделать потерю рыночной доли РФ необратимой. В то же время добыча нефти в США растет.

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Напомним, в декабре 2018 года ОПЕК и несколько стран вне картеля во главе с Россией договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки.

В конце июня или начале июля в Вене состоится министерская конференция стран ОПЕК+, где участники подведут итоги первого полугодия и примут решение о дальнейших усилиях в рамках соглашения о снижении добычи нефти.

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