 "Транснефть" сообщила о возобновлении поставок чистой нефти в Польшу

Об этом сообщил пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В 07:11 открыт прием на ПСП "Адамова Застава", – сообщил Демин.

"Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Беларусь", – уточнил представитель российской компании.

В свою очередь в "Белнефтехиме" подтвердили частичное возобновление транзита по "Дружбе" чистой нефти из РФ в Польшу.

Как сообщили в концерне, Беларусь вернула реверсом в Россию 450 тыс. тонн "грязной" нефти, транзит чистой российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши частично возобновлен.

"По состоянию на 9 июня белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода "Дружба" от Мозыря до границы с Польшей. Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу", – сообщили в "Белнефтехиме".

В компании также отметили, что проведенная работа позволила 8 июня в 21:00 получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции "Адамово". После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня. По плану-графику движения нефти в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тыс. тонн.

Кроме того, в концерне проинформировали, что транзитная транспортировка нефти в направлении Украины осуществляется по графику.

"Организации концерна продолжают реализацию дорожной карты по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества. Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа", – уточнили в "Белнефтехиме".

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Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

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