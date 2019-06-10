 Крупнейший украинский производитель яиц выплатит дивиденды

Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выплата состоится не позже 26 июля.

Уставный капитал компании состоит из 22,5 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 евро каждая.

Кроме того, на собрании избрали неисполнительным директором компании Карена Аршакяна.

Как сообщалось, в минувшем году агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" отказалась от выплаты дивидендов по итогам 2017 года.

Напомним, агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" по итогам 2018 года сократила чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом – до $17,5 млн.

"Овостар Юнион" по итогам 2017 года нарастила чистую прибыль на 2% по сравнению с 2016 годом – до $22,9 млн. Согласно отчету "Овостара", его выручка в прошлом году возросла на 27% – до $98,7 млн.

Ранее стало известно, что "Овостар" инвестирует 85 млн евро в производство яиц в Латвии до 2026 года. Строительство предприятия планируется начать во второй половине 2019 года, вероятное местоположение – Тукумсский или Огрский край. На предприятии Gallusman планируется содержать до 8 млн кур, предусмотрены также цех по производству кормов и станция биогаза.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

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