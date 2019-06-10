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 Tesla ограничит возможности уже проданных электромобилей Model 3

Первые покупатели электрокаров Tesla Model 3 начального уровня в скором времени не смогут воспользоваться всеми возможностями своих автомобилей.

Об этом со ссылкой на ITC сообщает БизнесЦензор.

Model 3 поставлялись с разблокированным программным обеспечением, которое позволяло владельцам получать доступ к функциям, присущим в более дорогой конфигурации Standard Range Plus.

В конце мая Tesla начала блокировать расширенные функции в новых автомобилях Model 3, лишая их автопилота, встроенной навигации и других опций. Теперь компания делает то же самое, только уже на проданных автомобилях.

Владельцы Model 3 отмечают, что начали получать электронные письма от Tesla с предупреждением об ограничении возможностей их автомобилей через обновление программного обеспечения, которое сделает из Plus-версии стандартную.

"Ваш автомобиль Model 3 скоро получит новое программное обеспечение, которое соответствует заказанной вами конфигурации Standard Range. Как мы уже ранее сообщали, в ней ограничен запас хода (354 км) и заблокированы несколько опций. Чтобы и дальше пользоваться расширенными возможностями, такими как более быстрое ускорение и функция автопилота, обратитесь в сервис обслуживания через приложение Tesla", – говорится в письме.

Помимо указанных опций, клиенты могут также потерять доступ к встроенному сервису потоковой передачи музыки и функции подогрева задних сидений. Полный список будет известен, когда выйдет соответствующее обновление.

Владельцы Tesla могут доплатить за эти дополнительные функции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131505
 
 
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